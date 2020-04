Nő az óvodai ellátás iránti szülői igény

Az önkormányzatok kötelesek az óvodákban és bölcsődékben ügyeletet biztosítani – erről jelent meg a kormányrendelet. Munkanapokon reggel 6-tól 18 óráig kell mindezt biztosítani, kiscsoportos formában. Egy csoportban legfeljebb öt gyerek lehet.

Orosházán a napközi otthonos óvodában a veszélyhelyzet kihirdetése után a polgármester szünetet rendelt el. Az intézményben megszervezték az ügyeleti rendet. Március 18. óta biztosítják valamennyi telephelyen a gyermekeknek 6–18 óráig, kis csoportokban.

– A gyermeklétszám fokozatosan növekszik. Az elmúlt héten volt olyan nap, amikor harminc ovis ügyeletét láttuk el telephelyeinken. A takarításra, fertőtlenítésre, testi higiéniára fokozott figyelmet fordítunk. Ez napközben is folyamatos, kiemelten a korlátok, ajtókilincsek, ajtók használatakor, melyeket gyakran megérintünk. A szülői jelzések alapján a gyermeklétszám folyamatos emelkedésére számítunk – tájékoztatott Németh Gabriella intézményvezető. Az Eötvös József Katolikus Óvoda vezetője, Szőke-Molnár Csilla megerősítette, nyitnak május 4-én: – Egyelőre két gyermek szülei kérték az ügyeletet, de fokozatosan, napról napra többen leszünk – tette hozzá.

Békéscsabán is március 18. óta felügyeletet biztosító feladatellátást végeznek az önkormányzati óvodák és bölcsődék – mondta Szarvas Péter polgármester. Az 1600 óvodásból 20-30-an, a 280 bölcsődésből nagyjából 30-an veszik igénybe az ügyeletet. A kezdetektől él a szabály, hogy az intézmények területére csak a dolgozók és a gyerekek léphetnek be, a szülők a kapukig mehetnek, reggel ott adhatják át, illetve délután ott vehetik át a kicsiket. Jól szervezetten megy az ügyelet, de ha a jogszabályok miatt szükség lesz valamilyen módosításra, akkor változtatnak – hangsúlyozta a városvezető. Egy változás egyébként lesz május 4-étől. Az óvodai felügyeletet hétfőtől a Lencsési lakótelepi Zöldovi, a belvárosi Százszorszép óvoda, valamint a Kazinczy-­lakótelepi óvoda látja el, a bölcsődei felügyelet továbbra is a belvárosi bölcsődében érhető el. Az óvodai étkezés ezentúl is a gyermek saját óvodájában igényelhető.

Gyulán a gyermekek napközbeni felügyeletéről hétfőtől ügyelet formájában gondoskodnak a bölcsődék és óvodák – tájékoztatott Facebook-oldalán dr. Görgényi Ernő polgármester. A szülő az igényét legkésőbb a gyermekfelügyelet kezdő napja előtti munkanapon 10 óráig jelentheti be. Bármilyen formában benyújtható az igény, így telefonon, e-mailen, de a polgármester javasolta, hogy mindenki e-mailben tegye meg a [email protected] és a [email protected] címeken. Az egyházi és a nemzetiségi fenntartású óvodák is ügyeletet fognak tartani.

Békés polgármestere, Kálmán Tibor elmondta, eddig is valamennyi helyi óvodában biztosították az ügyeletet.

– Minden nevelési intézményünkben voltak olyan gyermekek, akiknek a szülei éltek a lehetőséggel, ami azt bizonyítja, hogy folyamatosan igény van az óvodára – tette hozzá. A településvezető kiemelte, új helyzetet jelent, hogy eddig csoportonként tíz gyermeket fogadtak, az új szabályozás viszont ezt öt óvodásban korlátozta.

– Sok megkeresést kapunk, ezért az egyházi fenntartású intézményekkel is egyeztettünk a szolgáltatás biztosításáról – mondta a polgármester. – A legjobb megoldást igyekszünk megtalálni mind a gyermekek, mind a szüleik számára.

Sarkadon március 18-tól rendkívüli szünetet rendeltek el a bölcsődében és az óvodákban, azonban az intézmények ügyeleti rendszert működtetnek. A gyerekek felügyeletét kis csoportokban szervezik a bölcsődében és a négy óvodában. Dr. Mokán István polgármester elmondta, a gyerekek 5 százaléka jár a veszélyhelyzet ideje alatt bölcsődébe, óvodába.

Szeghalmon március 18-án az óvodák és bölcsődék is bezártak, de kis létszámú csoportokban a felügyeletet azóta biztosítják az egészséges gyermekeknek – árulta el a város polgármestere. Macsári József hozzátette, kezdetben valamennyi tagintézményükben volt ügyelet, majd az alacsony érdeklődés miatt ez annyiban változott, hogy a központi telephelyet jelölték ki.

Bucsán március 18-tól biztosítanak a gyermekeknek felügyeletet. Kláricz János polgármester elmondta, jelenleg több mint tíz kisgyermek jár az intézménybe. Az a tapasztalat, hogy a kezdeti számokhoz képest egyre többen veszik igénybe az ellátást.

A Medgyesegyházi Varázserdő Óvodában és Bölcsödében is megszervezték a napközbeni felügyeletet. Igényüket a 06-68/440-865-ös telefonszámon vagy a [email protected] e-mail címen, továbbá az óvoda facebook csoportjaiban tudják jelezni. A gyermekek részére az étkezést a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben megfogalmazottak szerint szükséges és lehetséges biztosítanunk előzetes jelzések alapján – írta Kraller József polgármester.