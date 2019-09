Nikolett a betegágyak mellett kamatoztaja a világversenyen szerzett szakmai tapasztalatait

Orosz Nikolett, az orosházi kórház ápolója a 6. helyen végzett és Kiválósági Érmet szerzett Oroszországban, a WorldSkills Kazan 2019 versenyen, a szakmák világbajnokságán. Az ápolás és gondozás kategóriában összesen 19 induló volt. A “WorldSkill Kazan 2019” nem egy hétköznapi verseny volt: 63 országból, 1354 fiatal, 56 szakmában mérte össze tudását. A magyar csapat 22 szakmában 24 versenyzőt indított.

Orosz Nikolett számára hosszú volt a felkészülés, a verseny, a kórházi munka számára kevésbé stresszes – tudtuk meg tőle hazaérkezése után. Nikolett a 6. hely mellett Kiválósági Érmet is kapott.

Elmesélte, mi volt a feladata a több hónapos intenzív felkészülés után. Színészek játszották a beteg szerepét, velük kellett foglalkozni a helyben megkapott feladat alapján – mindezt angolul. Arra a kérdésre, hogy mi volt a legnehezebb, elárulta: az időt jól beosztani.

– A kórházban más a tempó, az orvos utasításainak megfelelően dolgozunk, többször térünk vissza egy beteghez, közben pedig másokkal is foglalkozunk. A valóságban nincsenek a betegágy mellett bámészkodók. A versenyen rengetegen néztek, zajongtak, a zsűri figyelte minden mozdulatomat. Nem zökkentem ki, mert meg kellett felelnem a betegemnek, a pontozási rendszernek, a szakértőknek, magamnak. Ezekkel a nehezítő tényezőkkel, stressz faktorokkal együtt lehetett volna több is az idő, de megoldottam.

– Mind a 16 feladat tetszett, de amikor az 1-es típusú cukorbeteg lánnyal kellett foglalkozni, azt élveztem. Egyébként is beletartozik az ápolói munkába, hogy tájékoztassuk a beteget, hogyan tud magáról gondoskodni, mire figyeljen otthon, ezt a részét szeretem a szakmámnak – fogalmazott Niki és elárulta, rengeteget tanult elméletben és gyakorlatban a felkészülése során, amit hasznosítani tud majd a munkában. De nem csak az ápolói hivatásban lépett előre.

– Változtam magam is. Nyugodtabban, logikusabban tudom átgondolni az adott feladatot a beteg mellett. Bátrabb lettem. Ha úgy adódik, merek segítséget kérni. Ezek mind fontosak, hogy a mindennapi életben és a szakmában is jobban boldoguljak.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2014 óta indít versenyzőt ápolás és gondozás kategóriában a nemzetközi versenyeken. Nikolett közvetlen felkészítője Fehér Zsuzsanna volt. Mészárosné Szabó Anna, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara stratégiai koordinátora, szakképzési osztályvezetője elmondta, személyesen megtapasztalta a helyszínen, milyen jó volt magyarnak lenni.

– Nem vallott szégyent a magyar szakképzés. A világeseményen az előkelő 20. helyet szereztük meg, 11 Kiválósági Érmet kaptak fiataljaink (22 év volt a korhatár), akiknek minden segítséget megadott kamaránk a sikeres szerepléshez. Niki tudását, szakmai hozzáértését egy kiváló iskola, a Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Szakgimnáziuma alapozta meg – nyilatkozta az osztályvezető.