Neves autógyárakban is működő ipari robotok vezérlőit gyártják

Békés megyében gyártott eszközök is részei több autó­gyár, így például a Tesla típusú elektromos autók összeszerelését végző robotoknak. De a Terminátor című mozifilm legújabb részében is feltűnik egy ilyen, Füzesgyarmaton készült gép, ugyanis a településen jelen van a világ egyik legnagyobb robotgyártója, a KUKA. A név egyébként itthon a legtöbb ember számára szemetest jelent, de ennek is története van.

Viszonylag kevésbé ismert megyénkben, hogy a világ egyik vezető robotgyártójának gyártóegysége van Füzesgyarmaton. A KUKA Hungária 20 ezer négyzetméteres – közel három focipályányi – füzesgyarmati üzemében készülnek többek közt az ipari robotok irányításáért felelős szekrények.

Ezek egyébként kiemelten fontosak a cégcsoport számára, ezek vezérlik ugyanis a világ szinte minden pontján fellelhető KUKA ipari robotokat. A vállalat közel 40 országban van jelen, gyártóegysége azonban hazánk mellett csak Németországban és Kínában létezik.

Mindezt Serfőző Zsóka, a vállalat kommunikációs szakértője árulta el hírportálunknak a füzesgyarmati gyárban. Mint megtudtuk, a Békés megyei üzemben dolgozik a magyar leányvállalat legtöbb munkavállalója, több száz embernek biztosítanak megélhetést, sok köztük a helyi alkalmazott, de vannak távolabbról érkezők is. A vezérlők mellett többek közt itt készülnek az ipari robotrendszerek

kábelkötegei, az elmúlt időszakban pedig évről évre több ezer PC-alapú vezérlőszekrényt állítottak elő a füzesgyarmati gyáregységben.

Az összefoglalót követően Szabó Lajos telephelyvezető vette át a szót. Érdekes történet az övé. Mint kiderült, gyerekkorában éppen ott rúgták a bőrt a többi utcabelivel, ahol most a KUKA-gyár áll. Annak indulásakor itt kezdett, majd fokozatosan lépett előre a ranglétrán a jelenlegi pozíciójáig. Ő vezetett körbe az üzemben, megmutatva mindent, ami a gyártás során történik.

Hatalmas épületekben jártunk, mindenhol tisztaság, rend és precizitás fogadott. A vezérlőszekrények házait, burkolatát gyártó egységben kezdtünk, itt is minden meghatározott rendben történt. A legtöbb esetben az emberek „csak” a gépek megfelelő beállításáért felelnek, majd ellenőrzik a történteket, a végeredményt. A lemezek vágása, hajlítása, összeillesztése, festése mind-mind modern gépekkel történik. A kábelkötegek gyártása is hasonlóképpen zajlik. A dolgozók végig nagy képernyős kijelzőkön látják a gyártási darabszámok terveit és a megvalósult, adott pillanatban élő, aktuális állapotot. A különféle beosztást, felelősséget, munkakört, eltérő színű munkaruhák jelzik. A KUKA hazánkban sem cáfol rá alapítóira, a hagyományosnak mondott német precizitás Füzesgyarmaton is jelen van.

Utunk közben különféle érdekességekre derült fény. Megtudtuk, hogy a KUKA-robotokat lényegében bármire lehet használni, annak vezérlése, programozása a kulcs. Kávézóba, bartendernek is kiváló, de orvos is lehet: KUKA-robotokat alkalmaznak a világ első robotvezérelt „Cyberknife” elnevezésű rádiósebészeti rendszerében, mely lehetővé teszi a nem operálható, sebészetileg összetett tumorok kezelését. De a cégcsoport robotjai főznek és felszolgálnak is: egy működő brazil gyorsétteremben a gép megfogja az élelmiszert, szükség esetén megsüti, majd felszolgálja azt. Ez a robot a rendelést három percen belül kiadja, és óránként akár százat is képes kezelni. A Guinness-rekordok könyvébe pedig 2007-ben került be egy KUKA-robot, a Titán. Ez a világ legerősebb hattengelyes ipari robotjaként érdemelte ki az elismerést egytonnás, azaz 1000 kilogrammos teherbírásával. Azóta már ettől nehezebb tárgyakat is emelgetnek a cégcsoporttól kikerülő gépek.

És hogy milyen szerepet kapott a legújabb Terminátor filmben egy KUKA-robot? Nos, nem ő veszi át az uralmat a világ felett, csak teszi a dolgát. Az egyik jelenetben a főszereplők mellett dolgozik egy gyárban. Ehhez kapcsolódóan az ember és robot közötti együttműködésről már Serfőző Zsóka beszélt. Mint megtudtuk, vannak olyan gépek, melyek asszisztálnak az embereknek, kiegészítik a képességeiket, átveszik tőlük a megterhelő munkákat. Ezek lehetnek például fej feletti munkák, vagy a nehéz terhek emelése. Az emberek és a robotok együttműködve, optimális módon dolgoznak együtt, leválasztás, védőkerítés nélkül. Ezek a robotok ugyanis már olyan érzékelőkkel, tudással vannak ellátva, hogy a közös munka során vigyáznak az emberre, figyelik hús-vér társukat, és szükség esetén lelassítanak, kikerülik őt. A füzesgyarmati gyárban egyébként a hegesztést nem csak emberek végzik, két robot is besegít: egyikük Taki, míg másikuk Füzi névre „hallgat” – ők hagyományos ipari robotok.

Hogyan lett kuka, a KUKA?

A vállalat magyarul ismerős, de egyben furán hangzó nevének külön története van. Ezt Szabó Lajos (képünkön) árulta el lapunknak. E szerint a céget 1898-ban alapította Johann Josef Keller és Jakob Knappich Augsburgban, és ekkor még acetiléngyártással foglalkoztak. A két alapító – Keller és Knappich – a nevükből adódóan, egyre gyakrabban használták a „Keller und Knappich Augsburg” rövidítést.

Ezek kezdőbetűjéből jött létre a KUKA márka. A „kuka” szavunk, mint szemetes, pedig onnan ered, hogy a második világháború után Európa-szerte, így hazánkban is megjelentek azok az automata tömörítésű hulladékbegyűjtő járművek, melyeket a Mercedesszel közösen épített a cég, és amelyek mindegyikén ott volt a KUKA márkanév.

– Így aztán az emberek a hulladékgyűjtőt „kukának” kezdték el hívni, ez pedig aztán lassan mindenhová begyűrűzött és mindennapivá vált – mesél­te Szabó Lajos. Hozzátette, a KUKA cégcsoport több mint százéves múltja alatt figyelemre méltó fejlődésen ment keresztül: a kezdetben acetiléngyártással foglalkozó cég mára világvezető ipari robotokat és automatizálási rendszereket kínál partnerei számára. Mostanra több tucat országban van jelen, és világszerte közel 14 ezer munkatársat foglalkoztató globális vállalattá nőtte ki magát.