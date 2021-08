Népszerű a szociális intézkedéscsomag Békésen

Sikeresnek bizonyult az a több elemből álló, szociális intézkedéseket tartalmazó csomag, amellyel a fiatalabb korosztályokat szólították, szólítják meg Békésen.

A kedvezmények egy része a jövőben is elérhető lesz az érintettek számára – tájékoztatott Kálmán Tibor polgármester. A részletekről megtudtuk, szépen fogynak a Babacsomagok, egyre több fiatal pár nyújtja be igényét a békési címerrel díszített kis ruhákat és babaápolási termékeket is tartalmazó ajándékra­.

– Azt, hogy városunk lakossága nevében ily módon is köszöntjük a legkisebbeket, a gesztuson túl is fontosnak tartom.

Fontosnak, hiszen ezáltal már a szülőkkel is érzékeltetjük döntésük jelentőségét, mely szerint saját életük után újabb élettel is gazdagítják közösségünket – fogalmazott. – Ahogy az már több fórumon is elhangzott, nem egyszerű a mai világban helyben tartani legalább a fiatalok egy részét. Erre a kihívásra válaszolva működtetjük, sőt bővítjük ösztöndíjrendszerünket, és ugyancsak ezen szemlélet jegyében hoztuk létre a gyermeket nevelőknek a Nebuló bérletet. Ez utóbbi az uszoda mellett Dánfok, a könyvtár és múzeum látogatásához nyújt kedvezményeket folyamatosan.

Szintén a családok helyzetén könnyít az a program, mely lehetővé teszi, hogy a sportoló diákok egyesületi tagdíját átvállalva könnyítsenek a gyermeket nevelők helyzetén. Ez a kedvezmény várhatóan augusztus 13. és 31. között ismét elérhetővé válik, míg a Babacsomag állandó eleme lesz a város szociális rendszerének.

A kedvezmények, lehetőségek kapcsán a városi honlapon és a polgármesteri hivatalban bővebb információt nyújtanak.