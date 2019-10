Népdalosok találkoztak Gyulán

Ötödször rendezték meg a Viharsarki Regionális Népdalkörök Találkozóját szombaton a gyulai vigadóban.

A szervezők legfőbb célja a hagyományok megőrzése és ápolása. Az is az elképzelések közé tartozik, hogy a napjainkban ritkábban hallott népdalokat is megtartsák az utókor számára. A programra huszonöt csapat jelentkezett, ami csúcsnak számít a megmérettetés történetében. A megyéből, de romániai területekről is érkeztek fellépők. Az eseményt dr. Görgényi Ernő polgármester nyitotta meg.