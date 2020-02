Nemzetközi versenyen szerzett ezüstérmet a szeghalmi diák

Kimagasló eredménnyel, ezüstéremmel tért haza Szabó Márton, a szeghalmi Péter András Gimnázium és Kollégium kilencedikes diákja a 16. Nemzetközi Junior Természettudományi Diákolimpiáról (IJSO). A magyar csapat összességében egy arany-, három ezüst- és két bronzérmet szerzett a távoli Katarban.

A fiatal ezüstérmestől megtudtuk, azok, akik jelentkeztek a versenyre hétről hétre sokat készültek, és rendszeresen számot adtak tudásukról biológiából, fizikából és kémiából. Az eredmények alapján pedig tavaly ősz végén dőlt el, hogy ki az a hat 15 évesnél fiatalabb diák, aki elutazhat a katari olimpiára, és képviselheti ott hazánkat.

Szabó Márton az odaútról is beszélt: december 2-án indultak Budapestről, majd éjfél körül érkeztek Katarba, és néhány órával később a fővárosban lévő szállásukat is elfoglalták. Aznap nem várt rájuk program, körbejárták a szállójukat, ami Doha egyik legnagyobb, 10 ezer fős hotele volt. Márton elmesélte egy átlagos napjukat is: reggel hatkor ébresztették a szervezők a csapattagokat, héttől nyolcig tartott a reggeli, ezután pedig buszokkal vitték őket a verseny helyszínére. Itt, egy óriási teremben írták meg a feladatokat.

A megmérettetésen tesztet és az elméleti fordulóban egyéni feladatlapot oldottak meg, a tesztfordulón 30 darab egyszerű választásos tesztet a kémia, a biológia és a fizika tárgyköréből, az elméleti fordulón elméleti kérdéseket és számítási feladatokat kellett megoldaniuk. A versenynapok délután háromig tartottak, ezután visszavitték őket a szálláshelyükre. A délután többi része jellemzően szabadfoglalkozásokkal telt. A vacsora este héttől kilencig tartott.

– A verseny mellett szabadidős tevékenységekre is jutott idő. Kirándulásokon vettünk részt, többek közt voltunk a nemzeti múzeumban és az iszlám művészetek múzeumában. Elmentünk a tengerpartra, az arab öbölbe, de mivel a házigazdák szerint a 26 fok hideg, ezért nem engedtek be a vízbe úszni. Volt tevegelés, kötélhúzó verseny, és ellátogattunk abba a városrészbe is, ahol rengeteg park van, ott az egyetem és egy mecset is, itt aztán körbe is vezettek minket. Az egyetemen ráadásul természettudományos kísérleteket is bemutattak, aminek a legtöbbje ugyan ismert volt számomra, de jó volt ezeket élőben is látni – részletezte Szabó Márton.

Hozzátette, december 10-én volt az eredményhirdetés, ahol a legjobb tíz százalék aranyat, a legjobb húsz ezüstöt, a következő harminc pedig bronzérmet kapott. Másnap éjjel egy körül hagyták el a szállást, és találkoztak újra a tanáraikkal, majd délután kettőkor érkeztek Budapestre, ahol már a szüleik várták a versenyzőket.

Szabó Márton úgy fogalmazott, egy ideig fel sem fogta, hogy egy nagy nemzetközi versenyen milyen előkelő helyezést ért el. Mikor viszont tudatosodott benne, jó érzés töltötte el, hogy mekkora élmény és elismerés érte, hiszen a világ minden tájáról összegyűlt közel félezer diák közül ő bizonyult az egyik legjobbnak.