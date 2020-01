Nemzetközi elismerésben részesültek az orosházi chili termesztők

Séllei Ferenc öt éve foglalkozik csilipaprika-termesztéssel. 2019-ben majd hatezer tő csilipalántával piaci alapokra helyezte a kedvtelésnek indult gazdálkodást.

– Konyhában jártas emberként, aki szeret sütni-főzni, grillezni, idővel áttértem a füstön sütésre, vagy ahogy a nemzetközi trend fogalmaz: barbecue (BBQ) készítésére. A fogalom már hazánkban is elterjedt. És ráleltem erre a csilis aromára. Kísérletezgetni kezdtem, olyan önteteket fejlesztettem ki, amelyek az általam kedvelt húsokhoz passzolnak. S ha már vannak finom csiliszószaim, lelkesen figyeltem azokat a magyarországi és nemzetközi versenyeken elért csilis sikereket, amelyekből sokat okultam, tanultam. A fejembe vettem, szeretnék Magyarországon azok közé tartozni, akik nemzetközi mezőnyben is képesek komoly eredményeket elérni.

Hihetetlen, de 2019-ben az olasz világbajnokságon a BBQ-szószom ezüst minősítést kapott.

S hogy mi is ez az International Taste Awards? Öt kontinens 32 országából jelentkeztek a szószmágusok a versenyre. Kategóriánként választották ki a zsűritagok a legjobbakat. Félezren vágytak arra, ők legyenek a legkiválóbbak.

– Három szószt neveztem barbecue, illetve sültes kategóriában. A neves séfek, szakácsok alkotta zsűri az aromát, az illatot, a textúrát értékeli ilyenkor. Nagyon sokat jelent, hogy amihez a készítője ajánlja, annak az értékéhez és ízéhez, zamatához mit ad pluszban a szósz. Tehát itt nem az erősség számít. Egyébként is az én szószaim húsz összetevőből lettek kikísérletezve. A Tipsy HOT BBQ Classic fantázianevű szószom ezüst-, a Tipsy Williams bronzdíjat kapott.

Terveiről Séllei Ferenc elárulta, ezek a csillogó minősítések, a világbajnoki helyezések újabb lehetőségeket nyitnak meg számára. 2020-ban rangos amerikai világversenyre készül finomságaival.

– A paprikatermesztést még átgondoltabban folytatom. Az a cél, hogy a szószkategóriák magyar és nemzetközi versenyein újra bizonyíthassak. Ezek az elismerések a kézműves portéka minőségét, hitelességét erősítik. Maximalista ember vagyok, ötleteimnek csak a csillagos ég szabhat határt.

Hobbiból szenvedély lett

A magyaros gasztronómiától a markáns, csípős ízvilág nem áll távol. Egy fiatal informatikus, aki imád főzni és különösen erős az alkotói vágya, szóval ő, az orosházi Séllei Ferenc, belevágott: termeszteni kezdte a méregerős csilipaprikát.

– Hobbinak indult évekkel ezelőtt, ma már szenvedély. Sokan próbáltak lebeszélni, mondván, ez a piac telített. De nem hagytam magamat, éreztem, a sok jó termék mellett az általam előállított csiliszószok is állják a versenyt – fogalmazott a számítógépek világában élő, az innovációt e téren is jól ismerő szakember. Azt is elárulta, visszatérése a termőföldhöz, a természetes és minőségi alapanyagokhoz, a garanciája annak az egészséges és egyedi ízvilágnak, amit ő képvisel sütéskor, főzéskor.