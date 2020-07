Nemzetiségi tánctábort rendeztek Battonyán

Szerb tánctáborosoktól volt hangos Battonyán napokon keresztül a helyi művelődési központ nagyterme.

Körömi Melinda, a tábor főszervezője érdeklődésünkre elmondta, ez volt a 31. nemzetiségi táboruk, amihez a korábbi években románok, szlovákok is csatlakoztak, idén a szerbek részvételével zajlott, nagy sikerrel.

– Volt koreográfus, akinek a segítségével szerb táncokat tanítottunk bárkinek, aki kedvet érzett és csatlakozott hozzánk. Hetvenen voltunk idén. Csoportokra bontottuk a táncolókat korosztályok és képességek szerint. Négy csoportban, négy koreográfiát tanultak nagy szorgalommal – sorolta sikerélményeiket.

Körömi Melinda elmondta, sokan vidékről jelentkeztek, visszajárók is voltak, részükre biztosított volt a szállás, az ellátás. A táncos órák mellett kreatív foglalkozásokat, gyopárosi strandolást is beiktattak. E színes programok nagy sikert arattak. Esténként gasztroélményeket szereztek a táborozók, szerb ételeket kóstoltak és felléptek a Szent Iván-éji, főtéri táncházban is.