Nemes célokat szolgál az „Ability szerda”

Az önkéntes kávéházi felszolgálás, az úgynevezett „Ability szerda” keretében az Esély Pedagógiai Központ EGYMI Pánczél Imre Tagintézményének három down-szindrómával élő diákja, Nagy Anita, Lázok Vivien és Lipták Péter szolgált fel szerdán délután a gyulai Manuel Caffé-ban.

A „munkakezdés” előtt a három helyi fiatal elmondta, nagyon fontos számukra, hogy részt vehetnek a programban. Lipták Péter ennek kapcsán kiemelte, jó érzés, hogy munkahelyen dolgozhat. – Nagyon szeretek felszolgálni, és az a vágyam, hogy egyszer valódi munkarendben tehessem ezt – árulta el.

Nagy Anita úgy fogalmazott: azt szeretné, ha úgy dolgozhatna, mint a szülei és a nővére. – Nekem nagy dolog, hogy felnőtt lehetek, hiszen a munkavégzés által, felnőttnek érezhetem magam – tette hozzá.

Lázok Vivien elmondta, számára ugyancsak hatalmas dolog, hogy dolgozhat, és ott lehet a kávézóban.

Dobi Róbert a kávézó tulajdonosa hangsúlyozta, amikor körülbelül egy éve megkeresték őket az intézmény szakemberei, hogy náluk is felszolgálhatnak-e a fiatalok, feleségével közösen örömmel mondtak igent a felkérésére.

– Nagyon fontos társadalmi ügyről van szó, ami mellé kötelességünk odaállni, a lelkiismeretünk is ezt diktálja – húzta alá. – A srácok valódi élethelyzetben tesztelhetik tudásukat, mi pedig boldogok vagyunk, hogy velünk vannak.

Dobi Róbert kiemelte: rajtuk túlmutat, hogy a vendégek is minden tekintetben pozitívan fogadták a fiatalokat. – Csak kedvező visszajelzéseket kapunk, sokan már várják is őket – számolt be tapasztalatairól.

Szabó Éva, az Esély Pedagógiai Központ EGYMI intézményvezetője és Misák Darinka, a fiatalok segítő gyógypedagógusa hírportálunknak elmondta, olyan szinten országosan is egyedülállónak számító kezdeményezésről van szó, hogy a tanulók már az oktatás keretében elsajátítják a felszolgálási ismereteket.

– Tizennyolc és huszonöt év közötti diákok kapcsolódtak be a programba, akik szegregált intézményben tanulnak – tudtuk meg a két szakembertől. – Éppen ezért a program egyik legfontosabb célja, hogy bebizonyítsuk: az értelmileg akadályozott fiatalok is alkalmassá tehetők az integrált munkavégzésre. A legfőbb hosszú távú elképzelésünk pedig az, hogy kinti munkahelyen, valódi munkabérért dolgozhassanak.

Mint kiemelték, Dobi Róbertnek és feleségének, Dobiné dr. Boldog Barbarának hálás köszönettel tartoznak, hiszen a programot befogadták, ezzel lehetővé téve, hogy a diákok munkavégzésük által fejlődjenek, és megismerhessék őket a kávéházba betérő vendégek. A programban egyébként összesen hat, az Esély Pedagógiai Központ EGYMI fiatalja vesz részt. Szinte minden szerdán, ketten-ketten két óra időtartamban szolgálnak fel.

– Kedves, számukra rendkívül izgalmas hely ez, ahol valódi munkahelyzetben tevékenykedhetnek, és aki betér a kávéházba láthatja, hogy azt milyen örömmel teszik – hangsúlyozta az igazgató.