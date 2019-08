Nemere István világrekordot állított fel a Várfürdőben

Különleges világrekord született szombaton a Gyulai Várfürdőben. A hazánk talán legtermékenyebb írójának számító, egyébként Békés megyei kötődéssel is bíró Nemere István 317 különböző könyvét dedikálta a hétvége első napján. Ez pedig új világcsúcsnak számít az egy szerző legtöbb különböző könyvének dedikálása kategóriában.

Talán negyven-negyvenöt éve olvastam az első Nemere-művet, A rémület irányítószáma című krimit – mesélte lapunknak a szintén a dedikálása váró Vincze Dezsőné szombaton délelőtt a Várfürdőben. A budapesti asszony elmondta, akkoriban született az első gyermeke, azóta pedig unokái is vannak.

– Már 65 éves vagyok, és Nemere István számos regényét olvastam, most is összeválogattam, megvásároltam több alkotását, hogy dedikáltassam – ecsetelte, majd hozzátette: nagyon szereti Gyulát, az pedig különösen érdekessé tette a látogatást, hogy a népszerű íróval is találkozhatott.

Nemere István kérdésünkre elmondta, évek óta jár a Várfürdőbe, hogy a műveit népszerűsítse.

– Kiváló a környezet, szeretek itt lenni, bár még soha nem strandoltam, de nem is ezért jövök – mosolyodott el az író. Felvetésünkre elárulta, nehéz pontosan meghatározni, hogy mely könyveit keresi leginkább Gyulán a közönség.

– Mindenféle könyvet írtam, fiataloknak, időseknek, nőknek és férfiaknak is. Talán ezért sem egyszerű erre a kérdésre válaszolni – fogalmazott. – Talán a legtöbben a magyar történelem iránt érdeklődnek, így az abban a témában született munkáimat kérik a legtöbben itt a Várfürdőben, de az álnéven írt, szerelmes, romantikus történeteket is sokan olvassák.

Ezek nem azok a csöpögős sztorik, hanem például nagy európai helyzetekben futó cselekmények. A huszadik század históriájába betekintést engedő könyvek ugyancsak sokakat foglalkoztatnak, de például az ifjúsági regények,tudományos- fantasztikus munkák is. Gyakran egy-egy nap alatt rengeteget változik az érdeklődés.

Talán kevesen tudják, hogy Nemere István Békés megyei, eleki kötődéssel is bír.

– Tizenhét éves koromig Niedermayer István voltam. Ekkor döntött úgy édesapám, hogy változtatunk – tette hozzá. – Egyébként eleki sváb családokból származom. Őseink 1722-ben a Harruckern gróf -féle betelepítések idején érkeztek a térségbe. Édesapám itt is született, majd elszármazott, amivel gyakorlatilag megúszta a kitelepítéseket. Ha akkor marad, vélhetően az egész sorsunk másként alakul. Én magam is jártam már Eleken, és a városból ugyancsak el jöttek ide a Várfürdőbe, közös fotókat is készítettünk.

Nemere Istvánnak egyébként eddig 722 könyve jelent meg, és több kötet vár jelenleg is kiadásra. A hírek szerint egyébként a 723 megjelent könyv szintén világrekordnak számít, a szerző pedig már 760-700 kötetet írt.

– A rekordnak nem tulajdonítok különösebb jelentőséget. Az viszont tény, hogy az egész életmódomat alárendelem a munkának – folytatta a gondolatot. – Reggel öt órakor leülök dolgozni, és egy-két rövidebb megszakítással – ami egy kis sétát és az ebédet jelenti –, délutánig dolgozom. Ezt követően is olvasgatok, jegyzetelek a következő könyvekhez. A termékenységhez az is hozzájárul, hogy könnyen és gyorsan írok, bár ezt sokszor a szememre hányják.

Nemere István minden korosztályt megszólított már könyveivel, vannak jó néhányan, akik a regényein nőttek fel, így nem is okozott meglepetést, hogy a szombati dedikáláson számos generáció tűnt fel.