Nem változott Békésben a fertőzöttek száma

A koronavirus.gov.hu csütörtöki adatai szerint továbbra is tizenkét koronavírustól megbetegedett személyt tartanak számon megyénkben. Az egészségügyi felkészülés részeként Békésben az április 19-ig biztosítandó ágykapacitás közel ezerkétszáz ágyat jelent. Az ezt követő ütemben ezt a számot több mint ezernégyszázra kell majd növelni megyénkben.

Nem változott a megyei adat, Békés megyében csütörtökre virradóan továbbra is tizenkét fertőzött van.

A kórházak országszerte már eddig is bővítették kapacitásaikat, sok ágyat felszabadították már mostanra is. Most egy újabb lépcsőfok következik a felkészülésben. Ezen a héten, április 19-ig a kórházaknak 50%-os ágykapacitást kell előkészíteni. Ez Békés megyében 1189 darab ágyat jelent. A következő ütemben ezt 60%-ra kell majd növelni, megyénkben ebben a szakaszban már 1427 darab ágyra lesz szükség.

