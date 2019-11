Nem válogatják ki a hulladékot

Várhatóan Gyulán is felülvizsgálják a szeletív hulladékgyűjtő szigetek megszüntetésének lehetőségét. A gondot a városban is az okozza, hogy néhányan nem a rendeltetésüknek megfelelően használják a létesítményeket, amivel komoly gondot okoznak a közelben élőknek és pluszmunkát a szállítást végző Gyulai Közüzemi Kft.-nek. A működő házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés Gyula nagy részén kiválthatná a szigeteket, a lakótelepeken viszont célszerű lenne megtartani azokat.

Szalai György (Városbarátok) és Kiss Szabolcs (Fidesz) egyaránt interpellált a képviselő-testület legutóbbi ülésén a kérdésben. Előbbi szólt elsőként a témában, úgy fogalmazott: a kihelyezett szelektív szemétgyűjtők környékén a lakók kedélyeit borzolja az az áldatlan állapot, amit egyesek teremtenek.

– A kukák túlterheltek, és mellettük nem egyszer néhányan szétszórnak egyéb szemetet is, akár húst, csontot, halat, ruhaneműt, zöld-, illetve építési hulladékot – sorolta. A képviselő több megoldási lehetőséget is felvetett.

Kiss Szabolcs képviselő egy Tomcsányi utcából érkezett levelet olvasott fel, amiben az ingatlantulajdonos leírta, hogy a szelektív sziget körülbelül négy méterre található az otthonuktól. Az állapotok pedig tarthatatlanná váltak, mert akadnak, akik nem megfelelően használják a létesítményt, sok hulladékot a sziget mellé dobálnak. Nyáron olyan büdös van, hogy nem lehet szellőztetni. Olykor ők takarítják a szemetest, de már döglött állat is került a kukákba. Amikor szóltak azoknak, akik illegális lerakóvá silányították a szelektív szigeteket, volt, hogy bosszúból zsákokat dobtak az udvarukba, vagy letörték a virágokat.

Virányi István, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. főmérnöke hangsúlyozta, ismerik a problémákat, hiszen rendszeresen vizsgálják, ellenőrzik a szelektív szigeteket. A szakember nyomatékosította, amennyiben a létesítményeket rendeltetésszerűen használnák, a heti egy-két alkalom elég lenne az ürítésre.

– A gondot az okozza, hogy a szigeteket nem megfelelően használják, sokan valóban illegális lerakóvá teszik, és egyebek mellett háztartási hulladékot és építési törmeléket is hordanak oda – ecsetelte.

Szalai György felvetésére úgy vélekedett, a szigetek áthelyezése nem megoldás, hiszen a problémák csak más helyre kerülnének. A gyakoribb ürítés sem hozna nyugvópontot, hiszen a gondok nem annak ritkaságából, hanem a nem megfelelő emberi hozzáállásból adódnak. Megvizsgálták egyébként azt is, hogy a hulladékátrakó telepen a zárva tartás időszakában is lehessen elhelyezni hulladékot.

Sőt, volt is ilyen gyakorlat, de 80–90 százalékban oda nem illő szemetet, gazdálkodók hulladékát, építési törmeléket, zöldhulladékot helyeztek el, és többnyire nem is a konténerekbe, hanem azok mellé. S, hogy még nagyobb legyen az ellentmondás, a szemetet nem is gyulaiak vitték ki a telepre.

– A valódi megoldást a házhoz menő szelektív gyűjtés kiterjesztése miatt a szigetek túlnyomó részének megszüntetése jelentené, amiről a képviselő-testület dönthet – folytatta a gondolatot. – Kizárólag a lakótelepeken tartanánk meg ezeket a létesítményeket, de már vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy a kommunális gyűjtőhelyeket zárttá tegyük, amibe a szelektív szigetek is bekerülhetnének.

Dr. Görgényi Ernő polgármester hangsúlyozta, nyitottak arra, hogy megvizsgálják a szelektív szigetek megszüntetésének lehetőségét.