Nem ülésezik a Békés megyei közgyűlés

Nem tartják meg jövő héten a megyei közgyűlés ülését, mivel a kormány a minap megjelent kormányrendelet alapján újra veszélyhelyzetet hirdetett – ismertette Facebook oldalán Zalai Mihály, a Békés megyei közgyűlés elnöke.

Zalai Mihály hozzáfűzte: a következő napokban, hetekben a grémium nevében neki kell meghoznia a Békés megyében zajló pályázatokhoz, valamint a 2021 és 2027 közötti európai uniós pénzügyi ciklus előkészítéséhez szükséges döntéseket.

– Ahogy az tavasszal is történt, most is minden megyei képviselőtársammal konzultálok a döntések meghozatala előtt, és lehetőség szerint csak olyan határozatokat hozok, amelyek a képviselők többségének jóváhagyását élvezik – hangsúlyozta az elnök.