Nem mindennapi Trabant-biciklit készített a gyulai ezermester

Rendkívüli járművet, méghozzá Trabant-biciklit készített a legendás keletnémet autó és egy kempingkerékpár alkatrészeiből Győri Gábor. A gyulai ezermesternek nem ez az első különleges alkotása, egyebek mellett hajóbár, fából készült sup, a népszerű rajzfilmfigurák, Bogyó és Babóca házai, illetve szivárvány csúszdája is dicséri a kreativitását.

Ezt ne hagyja ki! Megkérdezték a nyírtassiak véleményét Karácsony Gergelyről (videó)

– A Trabant alapvetően mindig tetszett gyermekkorom óta. Van is egy ilyen autóm, ami nem működik, és éppen azért vettem, hogy felújítsam. Ez ugyan elmaradt, de mindenképpen szerettem volna valami Trabanttal kapcsolatos dolgot készíteni – árulta el lapunknak Győri Gábor az alkotással kapcsolatban, amiről a gyulavaros.hu oldalon olvastunk először. Az ezermester elmondta, az ötlet és megvalósítás is az első karanténidőszakhoz kötődik.

– Akkor az „ölünkbe” hullott egy csomó szabadidő, én pedig igyekeztem azt minél jobban kihasználni – tette hozzá. Mint megtudtuk,

az interneten, egy német oldalon talált rá egy másfajta Trabant-bicikli képére, azt gondolta tovább, és alakította a saját elképzeléseire.

A régi Trabantot nem szedte szét, hanem vásárolt néhány kiegészítőt, pár darab elemet. A nem mindennapi járművet úgy alakította ki, hogy a keletnémet autó részei illeszkedjenek az alapot biztosító kempingkerékpár kerekeihez. Felhasználta a Trabant sárvédőit, a lámpabúrákat, a kormányt, a kiegészítő feliratokat és az emblémákat. A kétkerekű egyébként teljesen működőképes, és néha tesznek is egy-egy kört a városban a családdal. Gáboréknak négy gyermekük van, a srácok is nagyon szeretik a biciklit, de nem csak ők. Aki látja, a csodájára jár. Általában a legkisebbek csodálkoznak rá először, már messziről integetnek, ha felfedezik, de a felnőttek is érdeklődnek, szívesen nézegetik a kerékpárt.

– Nem mondom, hogy egy túrabicikli. Kicsit nehezebb hajtani, mint a hagyományos kerékpárokat. Számomra pedig azért érdekesebb a közlekedés, mert a kempingeknek alapvetően alacsonyabban helyezkedik el az ülésük, így én, a saját 183 centis magasságommal, hajlított lábbal tudom tekerni – árulta el. Amikor Gáborék néha elmennek fagyizni, akkor rengetegen állják körül, nyüstölik a Trabiciklit.

– Örülök, hogy kíváncsiak rá az emberek, egyáltalán nem zavar, hogy megnézik, körüljárják, hiszen mosolyognak, jobb kedvre deríti őket – fogalmazott az alkotó.

Többen szerettek is volna már hasonlót készíteni, kértek tőle tanácsokat, egy kecskeméti fiatalember pedig talán már össze is szerelte a saját járművét.

Az ezermester alapvetően műszaki beállítottságú, rendelkezik faipari végzettséggel, hűtőszivattyúkkal kapcsolatos képesítése szintén van, jelenleg pedig egy gyó­gyászaton műszaki vezető.

Gábornak ennek megfelelően nem is ez az első különleges alkotása. Néhány évvel ezelőtt lapunkban is beszámoltunk arról, hogy készített egy ágyút is, amely később egy fanatikus brit futballdrukker, egy Arsenal-szurkoló nem mindennapi meglepetése volt a szigetországban. A csapat beceneve az Ágyúsok, ezért is kérték tőle a kivételes relikviát. Emellett sup deszka, két, egyenként tizenhat méteres hajóbár, famedence is dicséri a kreativitását.