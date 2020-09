Nem maradt el a pálinkaminősítés Szarvason

A Szilvanapok ugyan elmaradtak idén a koronavírus miatt, de a pálinkaminősítést most is megtartották Szarvason, melynek eredményhirdetése szombaton volt.

Csasztvan András, az esemény házigazdája elmondta, ezúttal összesen 58 pálinkát bírált a zsűri, ezen belül is szilvából 13-at, egyéb gyömölcsből pedig 47-et neveztek be a vállalkozó kedvűek. Hozzátette, 2020-ban a körülmények miatt nem csupán a helyszín – Cervinus Ház – volt újszerű, hanem a nyolc tagú zsűri adatlapja is. Utóbbin ugyanis a pontozás mellett néhány mondatos, több szempontból álló szakmai értékelést is feltüntettek, amiből sokat tanulhattak a pálinkatulajdonosok.

Csasztvan András után Závoda Ferenc, a Szarvasi Gazdák Hagyományőrző Egyesületének elnöke, a megyei közgyűlés tagja köszöntötte a jelenlévőket, majd Lingauer János, zsűritag összegezte az elmúlt évek pálinkaminősítéseinek tapasztalatait, illetve adott tájékoztatást a jelenlegi szempontokról.