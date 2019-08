Nem létező termékekért csaltak ki milliókat

Országosan is ismert cégek képviselőinek adták ki magukat annak a társaságnak a tagjai, akik összesen harminc esetben próbáltak megkárosítani cégeket, vállalkozásokat különböző módszerekkel, átveréssel, trükkökkel. A bűncselekményben valamilyen szinten szerepet játszó és az ügyekben különböző módokon résztvevő vádlottak előkészítő tárgyalása csütörtökön kezdődött meg a Gyulai Törvényszék dr. Mázor Róbert vezette bírói tanácsa előtt.

Az eset összetettségét jól jellemzi, hogy a vádiratot csaknem másfél órán keresztül ismertette Gajdáné dr. Fehér Ildikó vezető ügyész. A vádlottak padján egyébként összesen kilencen ültek.

Általánosságban elmondható, hogy 2016 februárja és 2017 júniusa között az első-, másod, harmad- és negyedrendű vádlottak rendszeresen vettek részt csalásokhoz kapcsolódó bűncselekmények elkövetésében. Ennek során ismeretlen elkövetők valótlanul különböző, országosan is ismert cégek képviselőinek adták ki magukat. Majd téves tájékoztatást adtak a cég bankszámlaszámának megváltozásáról, vagy kedvezményes áron termékeket kínáltak a sértetteknek.

Utóbbi érintettek többségében az ismert cégek üzleti partnerei voltak, akik egy bankszámlára utalták át a kicsalt összegeket. A vádlottak a számláról történő pénzfelvételeket irányították, melyben a ötöd, hatod-, heted-, nyolcad-, és kilenced rendű vádlottak is segítették őket. Az elkövetéssel összesen 30 sértett érintett, akiknek több mint 90 millió forint kára keletkezett.

A módszerek igen kifinomultak voltak. Az adott cégeket általában megkereste valaki olyan vezetékneveken, mint Török, Hegedűs, Antal, és attól függően, hogy a vállalkozás milyen ágazatban dolgozik, ahhoz passzoló terméket ajánlott fel nagyon kedvezményes áron megvásárlásra. A leggyakoribb – persze valójában nem rendelkezésre álló – portékák között a leselejtezett húsládák, műtrágya és hengerelt lemezek vitték a prímet.

Hamisított számlát is kaptak a megrendelők, ami tartalmazta, hogy hová kell utalni a pénzt az áruért. A kereskedelmi képviselőnek magukat kiadó szélhámosok mindig azt állították, hogy egy-egy nagy cégnek, például a legnagyobb Csongrád megyei élelmiszeripari társaságnak vagy egy szintén nagyon ismert dunántúli cégnek tevékenykednek.

Száz százalékosan azért nem jött be mindig minden, mert előfordult, hogy vagy maga a potenciális vevő fogott gyanút, és vette fel a tényleges kft.-vel a kapcsolatot. Vagy megtörtént, hogy a bank észlelte, hogy a számlaszám tulajdonosa és címzett cég között nincs kapcsolat.

Összességében azonban nem ez volt a jellemző, a többség lépre ment, és a százezrestől a milliósig terjedő nagyságrendben utalt át összegeket a csalóknak. A megrendelt terméket pedig természetesen hiába várták, mert az soha nem érkezett, nem is érkezhetett meg, hiszen nem állt rendelkezésre.

Volt egy másik módszerük is a csalásra. Ezekben az esetekben emailt küldtek egy-egy nagyobb sörgyár képviselőinek kiadva magukat a partnerüzleteknek, viszonteladónak, hogy a sörüzem számlaszáma megváltozott, és most már oda utalják a szükséges összegeket. Ebben az esetben is volt, akinek nem tetszett a dolog, de egy fiktív irattal sikerült elaltatniuk az ellenérzését.

A csalások Magyarország számos részét érintették. Emellett a társaság már arra is figyelt, hogy még azelőtt felvegyék vagy továbbutalják a pénzt, mielőtt a becsapott vállalkozó rájön, hogy átejtették, éppen ezért egy összetett rendszert hoztak létre, aminek segítségével a pénz útja gyakorlatilag szinte teljesen követhetetlenné vált.

Bonyolult rendszert alakítottak ki Egészen abszurdnak tűnik pedig nem az, hiszen megtörtént, hogy a kicsalt pénz a hetedrendű vádlott számlájára érkezett, akit viszont a hatodrendű vádlott irányított. Neki viszont a másodrendű vádlott adott utasításokat. S persze az első- és harmadrendű vádlott sem maradt ki a sorból. Általában ez a bonyolult ügyhalmaz jellemezte a csalásokat. Nyilván nem véletlenül alakították ki így a rendszert, mindenesetre elvileg az érintettek tudtak arról, hogy nem tisztességes pénz érkezik hozzájuk. Az ügyészség egyebek mellett különböző minősítés alá eső csalással és csalás kísérletével is vádolja az érintetteket, míg az alacsonyabb rendű vádlottaknak pénzmosásért kell felelniük. A vád több esetben módosult az eredetihez képest, ezért első lépésben több vádlott meghallgatása áttolódott jövő keddre, végül ez valamennyi vádlott esetében megtörtént. Így az előkészítő tárgyalás jövő kedden folytatódik majd a Gyulai Törvényszéken, amikor várhatóan valamennyi vádlottat meghallgatják majd.

