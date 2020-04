Nem lesz idén paprikafesztivál

Nagybánhegyes polgármestere, Farkas Sándor a közösségi oldalon tette közzé: a kialakult járványügyi helyzetben tilos bármilyen rendezvényt megtartani.

– Nehéz döntés után, de megfogalmazódott bennem a polgármesteri határozati javaslatom, amellyel összefüggésben a képviselő-testületünk véleményét is kikértem. A vélemények egyhangúak voltak, így sajnálatos módon, de az idén nem rendezzük meg a XXI. paprikafesztivált.

Minden, már korábban aláírt szerződést és minden leszervezett programot a jövő évre ütemezünk át. Sokáig bizakodva vártuk, hogy esetleg javul a helyzet és újból visszatér az élet a megszokott kerékvágásába. Még mindig bizonytalan a jövő, nincs idő tovább várnunk, nehéz szívvel, de reményeink szerint jó döntést hoztunk. Reméljük, hogy minden lakos megérti ezen döntésünk gazdasági hátterét is: mivel az önkormányzatok az idén nem jogosultak a gépjárműadó bevételeikre, illetve további váratlan kiadásokra is számíthatunk, az egészségvédelmi szempontokon túl egyben takarékossági szempontok is vezéreltek bennünket.

Képviselőtársaimmal közösen abban is egyetértettünk, hogy a veszélyhelyzet feloldását követően, amennyiben lesz rá lehetőség és igény a településen, akár már az ősz folyamán egy kisebb volumenű programot szervezünk szabadtéren vagy a művelődési házban.