Nem lehet ebédelni az Orosházi Kórház étkezőjében

A koronavírus második hulláma miatti fokozott védekezésre való tekintettel az Orosházi Kórház étkezőjében az ebédet a dolgozók, valamint a külsősök sem fogyaszthatják helyben. Az étel elvitelre adható ki.

Frissen szedésre ételhordóba van lehetőség, a tárolóedények reggel is leadhatók. A kórház konyhája továbbra is üzemel, a szakácsok a betegeknek, a dolgozóknak és a külsősöknek is készítik az ételeket. Ezért az étlapon megadott menükre továbbra is elő lehet fizetni a megszokott rend szerint.