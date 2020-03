Nem látható csabai épületekről nyílt kiállítás a múzeumban

Kiállítás nyílt Egyszer volt, sosem volt – Békéscsabai épületek címmel csütörtökön délután a Munkácsy Mihály Múzeumban.

Az eseményen Ando György múzeumigazgató és Varga Tamás alpolgármester mondott köszöntőt, majd Ugrai Gábor, a helyi városvédő és városszépítő egyesület elnöke nyitotta meg a tárlatot.

Ando György elmondta, Szakál Veronika történész, muzeológus és Dénes Attila, a Csabai házak almanachja című könyv szerzője jóvoltából jött létre a kiállítás, melyen olyan épületek is láthatók, amelyeket a kötet is bemutat: ezek közt vannak ismertek és kevésbé ismertek is.

Varga Tamás a kiállítás apropóját ismertetve úgy fogalmazott, lebontott vagy éppen lebombázott, vagy csak tervrajzon megszületett középületeket ismerhetünk meg az egyfajta virtuális túrán.

Ugrai Gábor szerint nemcsak a könyvből, de a kiállításon is kiderül, lehetett volna még szebb Békéscsaba. Sok olyan épület tűnt el, vagy maradt terv, ami még impozánsabbá tette volna a városképet. A megnyitó végén Bojczán István adott át magángyűjteményéből néhány alkotást a múzeum számára.