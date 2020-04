Nem késtek el még a vetéssel a kertekben

Az áprilisi kerti munkákhoz szolgált hasznos tanácsokkal Hankó János, a békéscsabai Stark Adolf Kertbarát Kör elnöke.

– Gondolom, már mindenki befejezte a metszéseket és elvégezte a lemosó permetezéseket is. Nagyon fontos mind a két munka, hiszen jelentősen befolyásolja az idei termésünket – hangsúlyozta Hankó János. – Aki eddig halogatta a telepítéseket, az ültetést, annak igyekeznie kell, ugyanis a szabad gyökerű növényeknek a vegetáció megindulása előtt a földben a helyük. Az edényes vagy földlabdás növényekre mindez nem vonatkozik.

Az elnök kitért arra, a konyhakertben senki nem késett el a vetéssel, mert a talaj hőmérséklete a reggeli fagyok, hidegek miatt alacsony, így a kelés elhúzódhat. Ahogy őseinktől tanultuk: alkalmazkodjunk mindig a természethez, és semmit ne siettessünk! Nagyon csapadékszegény a tavasz, így a megfelelő víz kijuttatásáról gondoskodjunk.

Eljött az ideje a komposztálóban érlelt humusz feldolgozásának is, hiszen ez a szerves anyag nem csupán megfelelő tápanyagot jelent a talajnak és a növényeknek, hanem javítja is a talaj szerkezetét. Ezáltal a föld levegő- és vízáteresztő képessége nő. A „talajlakók” számára is optimálissá válik az élet. Ez hasznos a növényeknek, ami aztán a terméshozamokban is megmutatkozik. Fontos még tudni a komposztról, hogy átrostálva kiváló minőségű virág-, illetve palántaföldet nyerhetünk. Aki csak teheti és ideje, valamint lehetősége van, az komposztáljon, ugyanis minden szerves anyag így visszafordítható a természet körforgásába.

A szakember szólt arról is, ahogy melegszik az idő és a talajunk, úgy kezdhetjük majd a palánták kiültetését is. Még egyszer kiemelte, a megfelelő vízpótlásról ne feledkezzünk el, mert arra minden növénynek szüksége van a szőlőtől kezdve a pázsitig.