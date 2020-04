Nem iszogathatnak a közterületeken

Polgármesterek osztották meg bejegyzéseiket közösségi felületeiken jelezve, nemcsak a kijárási korlátozás, hanem a helyi rendeletek értelmében is tilos a közterületi italfogyasztás. Ezek az alkalmak bizony gyakran csoportosulásokat is eredményeztek.

Medgyesegyháza polgármestere, Kraller József tapasztalatait osztotta meg a lakossággal és az észrevételeket, melyek befutottak hozzá. Közterületen, boltok környékén ugyanis csoportosulások, közös italfogyasztások történtek. Többen a vendéglátóhelyek bezárását kifogásolták.

– Tájékoztatok mindenkit, a vendéglátóegységek működtetésére központi szabályozás született. Az italfogyasztás közterületen sem a központi, sem a helyi rendeletünk szerint nem megengedett normál élethelyzetben sem. Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a boltokban vásárolt alkoholtartalmú termékeket otthon fogyasszák el! Kértem a rendőrség munkatársait a veszélyhelyzetre született korlátozások betartásának a szigorúbb ellenőrzésére. Kérek mindenkit, hogy az előírásokat, az érintkezés szabályait maradéktalanul tartsuk be! – fogalmazott a városvezető.

Hasonló észrevételt tett közzé a magyarbánhegyesi polgármester, Sódarné Varga Gyöngyi, értésére adva a lakosságnak, tilos közterületen gyülekezni, italt fogyasztani.

Battonyán is volt e jelenségre példa. Ezt Boros Csaba erősítette meg érdeklődésünkre. A polgármester elmondta, a napszámosok többen kiültek valahol, de a helyi polgárőrséggel, rendőrökkel sikerült megoldani, hogy megértsék, ennek most nincs itt az ideje. A Korona Szálló előtti parkolóban ha nem is a közös italozás, de az együttlét kedvéért többször fiatalok csoportosultak, ma már helyre állt ott is a rend – mondta el a városvezető.

Szinte egyáltalán nem jellemző a köztéri italozás Békésen. Különösen igaz, mióta a dohányboltok bezárnak 15 órakor – tájékoztatott Gyarmati Sándor. A békési, egyben a Békés megyei polgárőrség elnöke kifejtette, korábban esetenként lehetett olyat látni, hogy egy-egy cigaretta mellett néhányan összegyűltek, elfogyasztottak egy-egy italt is.

– A központi változtatás egyik célja éppen az, hogy a gyülekezéseket megszüntessék, ami sikerült is – ecsetelte Gyarmati Sándor. Hozzátette: naponta járőröznek a városban, a boltok környékén. Azt látják, hogy már nem fordul elő ilyesmi.

– Néha megjelenik az utcákon egy-egy dülöngélő ember, ami felvet érdekes kérdéseket, például, hogy honnan indul ilyen állapotban haza. Akadhat egy-két zughely, de a közterületi italfogyasztás biztosan elhanyagolható – tette hozzá.

– Korábban előfordult, mostanra szinte teljesen visszaesett a közterületi italozások száma Mezőberényben – mondta el kérdésünkre Siklósi István. A polgármester emlékeztetett arra, hogy a veszélyhelyzet kihirdetésekor megtörtént néhány alkalommal, hogy a boltok elé többen kiültek, ott fogyasztották italaikat. Részben a figyelmeztetések, részben az óvatosságnak köszönhetően mostanra ez is megszűnt.