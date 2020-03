Nem is hinnénk, mik gyűlnek az Orosháza mellett szétdobált szemétkupacban

Több zsáknyi szemét és rozsdás frizsiderek hevernek szerteszét az út mentén Nagymágocs és Orosháza között. Úgy néz ki a terület, mint egy katasztrófa sújtotta övezet.

A Siesta büfé hajdan népszerű autós pihenőhely volt Nagymágocs és Orosháza között. Évtizedekkel ezelőtt bezárt. Mára csak a falmaradványai meredeznek az ég felé. Az illegális szemetelők kedvelik a helyet. A nagymágocsi önkormányzat és a közútkezelő többször is felszámolta már, de a szemét mindig újratermelődik. Most valakik odahordtak több kiszuperált hűtőt. Amikor megálltunk, hogy ezt lefotózzuk, arra nem számítottunk, hogy a frizsiderek, műanyag zacskókba csomagolt háztartási szemét, kelkáposztalevelek, flakonok és üres hústálcák mellett még szexuális segédeszközt is látunk – számol be a delmagyar.hu a Nagymágocs és Orosháza közötti áldatlan állapotokról.

Néhány kilométerrel arrébb, a derekegyházi út és a 45-ös főút kereszteződése előtti volt benzinkút területére is folyamatosan visznek valakik szemetet. Most is több zsáknyit láttunk, ott inkább a háztartási hulladék dominált.

Hódmezővásárhely is küzd az illegális szemetelőkkel. A megyei jogú városban a közterület-felügyelők munkája, illetve magánszemélyek bejelentése alapján már több szemetelő kilétét kiderítették, akiket a maximálisan kiszabható 50 ezer forint bírsággal büntettek. Legutóbb január végén bukott le egy, akit a csomagolóanyagokon szereplő adatok segítségével azonosítottak be.

Az Orbán Viktor miniszterelnök által meghirdetett, július 1-jén életbe lépő klíma- és természetvédelmi akcióterv első pontja az illegális hulladéklerakók felszámolása. A mikéntje még nem ismert. Annyi bizonyos, megvizsgálják, hogy milyen szabályokat kell módosítani ahhoz, hogy a hulladék illegális elhelyezése ellen az eddigieknél határozottabban és eredményesebben lehessen fellépni. Valószínűleg a büntetési tételeket is szigorítják.

Már most is sokat kockáztat, aki út mellé dobja háztartási hulladékát. Ha lebukik, a szabálysértési eljárásban akár 150 ezer forintos helyszíni bírságot kaphat, de büntetőeljárást is indíthatnak ellene. A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt, vagyis ha valaki a hatóság által nem engedélyezett helyen rak le szemetet, három évig terjedő börtönt kaphat.