Nem fával, hanem újra gázzal fűtenek

Akik tűzifával fűtenek, és volt rá lehetőségük, már nyáron megvették a tüzelőt. A kereskedők szerint a legnépszerűbb az akác, de ez a fajta a drágábbak közé tartozik. Hiány nincs, várakozni nem kell, aki fával, szénnel szeretne fűteni, azt az árusok azonnal ki tudják szolgálni.

A tűzifa ára évről évre emelkedik, az elmúlt pár esztendőben jelentősen. Míg tavaly 3740 forint volt egy mázsa fűrészelt tűzifa éves fogyasztói átlagára, addig 2016-ban alig több mint 3000. Ez 700 forintos drágulás két év alatt, ami jelentős, tekintve azt, hogy előtte hosszú évekig évente pár tíz, maximum száz forintos emelkedés volt jellemző.

A kereskedők elmondása szerint az illegális árusok kiszorítása miatt növekedett meg ennyire a tüzelő ára, ami szerintük egyrészt örvendetes, másrészt viszont a jelenlegi árakon kevesen vesznek tűzifát, vagy éppen szenet. Volt olyan általunk megkérdezett tüzép, ahol felére esett vissza a tűzifa iránti kereslet, sőt olyan is akadt, ahol pár éve felhagytak a szén és fa tüzelő árusításával.

Fehér Imre Szeghalmon üzemeltet tüzépet, ő két éve hagyta abba a tüzelőnek való fa vagy szén árusítását, a magasabb árak miatt ugyanis alacsony volt a kereslet. Tapasztalata szerint mostanság már sokan inkább gázzal fűtenek, a mai árak alapján ugyanis nagyságrendileg egyforma a gázzal és a fával való fűtés. Sőt a gáz tiszta, kényelmes, nem piszkos, így aztán, akik korábban fával vagy szénnel fűtöttek, azok közül is sokan visszatértek. Úgy fogalmazott, manapság már inkább nosztalgiából, kandallókba keresik a hasogatott fa tüzelőt.

Ifj. Ádám Pál, a békéscsabai Ádám Tüzép ügyvezetője is hasonló tapasztalatokról számolt be, elmondta, míg korábban a méteres és rönkfákat is keresték, manapság már mindenki hasogatva, konyhakészen vásárolja a téli tüzelőt. Úgy fogalmazott, a fatüzelés ma már drágább, mint a gáz, tavalyhoz képest pedig közel felére esett vissza a fa iránt kereslet és a szén népszerűsége is hasonlóképp csökkent.

A megyei újsághirdetésekben egyébként a tölgy és bükk rönköt 29 forintos kilónkénti áron hirdetik, a kugli ettől egy forinttal drágább, a konyhakésznek pedig 31 forint kilója. Nehezíti a tájékozódást, hogy van, ahol köbméterben hirdetik meg az árakat, míg máshol kalodánként, az utóbbit van, aki kalodával együtt érti, míg más a nélkül. Mindezek mellett van normál és erdei köbméter is.

A fogyasztóvédők szerint a tűzifa köbméterben való elszámolása a lehető legpontosabb mennyiség, és az egyetlen hiteles mértékegység. Míg a nedves tűzifa körülbelül kétszer annyit nyom, mint a száraz, a fa térfogata gyakorlatilag állandónak tekinthető. Az erdészeti köbméter 1,75 normál köbméternek, a hézagokat leszámolva 1 sima köbméter fának felel meg. A térfogatot egyébként a legegyszerűbb leellenőrizni. A fogyasztóvédők tanácsa szerint érdemes pontosítani a megrendeléskor, hogy erdei vagy sima köbméterben történik a teljesítés.