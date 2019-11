Nem dobják ki a textíliákat Nagyszénáson

Amikor elkezdődött a Start mintaprogram, akkor a varrodában öten dolgoztak.

Három éve kiegészült a női munkaerő foglalkoztatása szövéssel is. A hagyományos szövőszékeken szőnyegeket készítenek a szénásiak. A csorvási szőttes kúriában tanulták a kézműves mesterséget, onnan is kaptak szövőszékeket és az önkormányzat is vásárolt – tudtuk meg Nyemcsok János polgármestertől. Az utóbbi időben nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos szemléletformálásra. Van igény olyan zacskókra, amelyekkel a nejlontáskák kiválthatók. A piacuk bővül. A helyszínen járva Gila Ágota varrodavezető mutatta meg a kész munkadarabjaikat, miközben lakossági megrendeléseknek (ruhajavítás, hímzés, cipzár­csere) is eleget tesznek.

– Céges logókat, címeres ajándékokat, névre szóló textíliákat is készítünk, meg lakástextileket. Függönymaradékból, szabászati hulladékból pedig ezeket az újrahasznosított, több méretben készülő zsákokat kínáljuk a piacon a lányoknak, asszonyoknak – mutatta a késztermékeket a vezető.