Nem biztonságos a jég, de már rámerészkedtek

Az elmúlt napokban megkezdődött a vizek jegesedése a megyében is. A jég azonban még egyáltalán nem számít biztonságosnak. Az előrejelzések szerint pedig napközben némi enyhülés várható időjárásunkban. Ennek ellenére akadtak, akik veszélynek kitéve magukat, mégis rámerészkedtek a jeges részekre.

Az elmúlt napokban olvasói megkeresést is kaptunk azzal kapcsolatban, hogy gyerekek, fiatalok merészkedtek tavak fagyásnak indult vizére, illetve már szemezgettek a lehetőséggel. Arról is olvashattunk a Gyulai csevegőben, hogy volt olyan gyermek, akit hiába figyelmeztettek a veszélyre, még felnőtt kérésére sem volt hajlandó abbahagyni a csúszkálását az egyik helyi tavon. A hozzászólók kérték a szülőket, hogy figyeljenek gyermekeikre, akik talán korukból is adódóan, nem mindig törődnek a kockázattal.

Gyarmati Sándor, a Békés Megyei Polgárőrök Szövetségének elnöke hírportálunknak elmondta, szervezetük tagjai is igyekeznek minél több helyen ott lenni a jegesedő vizek közelében, azok partján.

– Bár az elmúlt napokban, különösen éjszaka valóban hidegre fordult az idő, a jég vastagsága messze nem olyan, hogy biztonsággal rá lehessen menni – tette hozzá a BMPSZ elnöke. – Polgárőreink már találkoztak olyan esettel, amikor a gyerekek kívülről figyelték egy-egy tó jegét. Többet nem tettek, de minden esetben elmondjuk a diákoknak, hogy ne kockáztassanak. Használják a jégpályákat, máshova semmiképpen ne menjenek csúszkálni.

A hírportálunk által megkérdezett szakemberek a népszerű csúszkálóhelyeknek számító tavakkal kapcsolatban elmondták, a jegesedést, a jégvastagságát az átfolyó vizek, az iszaposodás, a vizet mozgató halállomány, de például a nád rothadása is befolyásolja.

Több szervezet, a rendőrség és a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján is találhatók fontos figyelmeztetések és tanácsok a témával kapcsolatban, illetve hírportálunk is foglalkozott már a kérdéssel a korábbi években.

Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével, kikötők és veszteglőhelyek területén. Folyóvíz jegére merészkedni mindig veszélyes, hiszen vékonyabb jégréteggel kell számolni a folyó medrének beszűkült helyein az áramlatok miatt, a víz sodorvonalában, a folyókanyarulatok külső oldalán, a sebes folyású vagy kőszórásos szakaszokon és a meredek partszakasszal rendelkező folyószakaszokon.

Az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri, vagy meghaladja a tíz centimétert. Erről jelenleg szó sincs, már csak ezért is van igazuk azoknak, akik óvva intik a gyerekeket, fiatalokat a csúszkálástól. Ami pedig este, éjjel megfagy, az napközben gyakran olvad is.

A befagyott állóvíz esetében is célszerű nagyon figyelni, hiszen a partközelben a jég vékonyabb, esetleg üreges, ezért könnyen törik. Az állóvizekbe esetlegesen befolyó vízfolyások, melegebb vizek elvékonyítják a jégtakarót. Napsütéses időszakban a jég felülete mosódik, vastagsága csökken, szilárdsága romlik, ilyenkor a sportolás különösen veszélyes.