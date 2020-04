Nem álltak le az ásatási munkálatok a csabai múzeumban

A járványveszély ideje alatt sem álltak le a munkálatokkal a Munkácsy Mihály Múzeum régészei. Egészen áprilisig folytak ásatások az M44 és a 4432. utat összekötő Fürjesi úti beruházásnál, de a Kígyósi-puszta térségében is érdekes leletek kerülhetnek még elő.

Bácsmegi Gábor elmondta, közel tíz éve nem találkoztak kelta lelőhellyel, ezért is volt nagy felfedezés, mikor egy kelta gödörre bukkantak a Fürjesi út mellett. A múzeum régésze elárulta, az M44-es út egy bekötőútján öt helyszínen folytak régészeti feltárások, melyeket Nagy Dániel Sándor vezetett.

– Az első lelőhelyen szkíta gödröket, árkokat, földbe mélyített kunyhókat tártunk fel, melyekben a vaskorra jellemző edénytöredékeket találtunk. Ezek közül talán a legkülönlegesebb lelet egy bronz szkíta nyílhegy volt. De itt került elő az említett kelta óriásgödör is, amit többen kútnak vélnek, ám lehetett bányagödör is. Valószínűleg agyagot kerestek itt, hiszen a kelták kiváló fazekasok voltak. De a felmenő falú, nyeregtetős, vesszőfonatos házukat is, kívülről, belülről agyaggal csapkodták be, simították el. Viszont ez a kelta tanya a dombtetőn állhatott, az új út nyomvonala nem érinti a területet, így azt nem tudtuk megkeresni – részletezte Nagy Dániel Sándor.

Mint mondta, a kelták itt, az Alföldön nagyon ritkán települtek meg. Így Békéscsabán nem igen került elő ezen néphez köthető emlékanyag. Hozzátette, legutóbb 1927-ben az Erdélyi soron, a körgát javításakor találtak egy kisebb kelta temetőt. Most pedig a Fürjesi úti kelta bányagödörre bukkantak rá. A következő lelőhely a Jánóczki-dűlő volt, ahol a legérdekesebb felfedezés az egyik bronzkori gödörben várta a szakembereket.

A régész megosztotta, a gödör tele volt cserepekkel, szinte több volt a kerámia, mint a visszatöltött föld, mely egy másik kultúráról árulkodik. A halomsírosok egy tipikus nyugat-európai kultúra (Kre. 1600–1200), akik kelet felé terjeszkedtek, a Tisza vonalánál azonban megálltak. De az előkerült gödör szerint egyes csoportjaik egészen Csabáig eljutottak.

Tavaly kezdődtek a Wienerberger Téglaipari Zrt. agyagbányához kapcsolódó feltárások. A Kígyósi-puszta térségében Nagy-Laczkó Balázs által vezetett ásatások során elsősorban a szarmatákhoz, a germánokhoz és az avarokhoz köthető településnyomok láttak napvilágot.

– A lelőhely legérdekesebb objektumai a szarmata kori „szövőház”, melyből a szövőszékre utaló nehezékek szabályos sorban kerültek elő, illetve egy, az 5. századra keltezhető sír volt. Arra következtettünk, idén is gazdag telepi anyagra számíthatunk – tájékoztatott a régész, aki egyúttal elárulta, a feltárás pár héten belül folytatódik.