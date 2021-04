Néhány nap múlva a békési teraszokon is kávézhatunk

Megyeszerte várják a teraszok nyitását a vendéglátósok, ami várhatóan pár nap múlva megtörténhet. Több helyen különlegességgel, újdonságokkal, akciókkal is készülnek a vendégek újbóli fogadására.

A Békéscsabai Turisztikai Egyesület vendéglátós tagjai startra készen várják az engedélyt a teraszok nyitására – ismertette közleményében Opauszki Zoltán, az egyesület elnöke. Emlékeztetett: a kormány az újraindítás újabb lépését és az éttermek teraszainak nyitását 3,5 millió beoltottban határozta meg, úgy számolnak, hogy ez a 19-én kezdődő hét második felére megtörténhet.

A békéscsabai szolgáltatók a zökkenőmentes indulás érdekében már mindent előkészítettek. Reménykednek abban, hogy az időjárás is kedvezőre fordul. A nyitásig hátralévő időben többen a teraszok üzemeltetése kapcsán felmerült többlet munkaerőigényt igyekeznek pótolni – folytatta.

Hozzáfűzte: a vendéglátósok zöme új szolgáltatásokkal és akciókkal kedveskedik a visszatérő vendégeknek. Kiemelte: természetesen a biztonsági előírások maximális betartása mellett, távolságtartással, fertőtlenítéssel, maszkviseléssel várják majd az érdeklődőket.

A CsabaPark éttermében jelenleg csak elvitelre van mód. Ha nyithatnak a teraszok, akkor ők is nyitnak, hiszen régóta várnak már erre a lehetőségre. Hétköznaponként menüztetésben gondolkodnak, hétvégéken pedig étlapról választhatnak majd a vendégek – ismertette Fodor Gábor, a CsabaPark igazgatója, hozzátéve: akik nem ülnének le a teraszon, továbbra is elvihetik a menüt. A CsabaPark másik oldalán, a Körte sori büfénél italok, például kávék, üdítők fogyasztására, illetve különféle rágcsálnivalók, jégkrémek vásárlására lesz lehetőség. Terveik szerint a Körte sori büfé melletti tavon hamarosan vízibiciklizni és csónakázni is lehet majd.

„A sors olyan, mint egy részeges szabász: mikor belevág a szövetbe, még nem lehet tudni, felöltő lesz-e vagy nadrág” – egyebek mellett ilyen és ehhez hasonló rejtői idézeteket tartalmazó, kínáló táblák is várják majd a vendégeket a Békéscsabai Turisztikai Főpályaudvar teraszán a nyitást követően.

Sós Imre állomásfőnök elmondta, Rejtő Jenő a legnehezebb pillanatokban is képes mosolyt csalni az emberek arcára, ezért is gondolt arra, hogy az idézeteit kínáló táblákon kiteszi majd az asztalokra.

– Bízom benne, hogy ezzel sikerül egy kis jó kedvet csempészni a mindennapokba a hosszú bezárást követően, a sajnos még mindig fennálló nehézségek közepette, és talán a kiváló író műveit is népszerűsíthetem. A pályaudvaron egyébként is kaphatók olyan italok, amelyeket Rejtő hallhatatlan figurái alapján neveztek el – fogalmazott. Sós Imre hangsúlyozta, nagyon várja már a nyitást, az egész hétvégét az előkészületekkel töltötte. Nem rögtön nyitásra, de várhatóan egy-másfél hónapon belül napelemes kandeláberek is kikerülnek a pályaudvarra, amivel az esti időtöltés is még hangulatosabbá válik majd.