Négy magyar kutatóhely fogott össze molekuláris biológiai eszközök beszerzésére, köztük a Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Tudományegyetem. A modern berendezések segítségével többek között a daganatos betegségek kialakulásának okait vizsgálják. Öt éve indult az az európai uniós kezdeményezés, amelynek célja, hogy nyugati, magas rangú intézettel közösen dolgozzanak együtt lengyel, cseh és magyar szakemberek – adta hírül a Délmagyarország.

A Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK) Biokémiai Intézetének az igazgatója nem más, mint az orosházi dr. Horváth Péter.

Elmondta, lehetőséget kaptak arra, hogy a nyugati intézetekkel együttműködve újfajta kutatási ötletekkel álljanak elő. Három intézet szövetkezett: a szegedi és a budapesti Semmelweis Egyetem, valamint a Szegedi Biológiai Kutatóközpont létrehozta az Európai Molekuláris Központtal közösen a Magyar Molekuláris Medicina Központot. Az új intézet Szegeden jött létre, ugyanis erre jó alap az Orvostudományi Kar, az SZBK és az ELI-ALPS Lézeres Kutatóintézet.

– Nekünk az SZBK-ban nem volt orvosbiológiai profilunk, ám a biológiai kutatásokban az élen járunk. Az új központ egy nagy kutatóintézet lett, úgyhogy a külföldi partner tanácsadó szerepet tölt be – nyilatkozta az intézetigazgató a Délmagyarországnak. Az új intézetben már több mint tíz kutatócsoport dolgozik, és jelenleg is folyik a kutatók kiválasztása. Jönnek haza a határon túlról magyar tudósok, de külföldi kutatókat is pró­­bálnak idecsábítani. Horváth Péter szerint a jó ku­­tatáshoz a 21. században elengedhetetlen a megfelelő kutatási infrastruktúra megléte. Ezért a már említett intézetekkel közösen egy másik uniós és kormányzati forrásból támogatott pályázaton egymilliárd forint értékben vásároltak eszközöket.

Egy éve Szegeden rendezték meg a Nobel-díjasok és tehetséges diákok XIII. találkozóját, ami a Szegedi Tudományegyetem, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány közös programja volt. Orosházi fiatalok is aktív résztvevői voltak az eseménynek. A Szegedi Nemzeti Színházban megrendezett gálaesten pedig kiosztották a Szent-Györgyi Talentum Díjat is, amit 2019-ben éppen a Táncsics gimnázium egykori diákja, dr. Horváth Péter kapott kutatómunkájának elismeréseként.

Mint megtudtuk, amikor csak teheti, a kutató visszatér középiskolájába. Találkoztak vele a diákok több rendezvényen, például a genetikai feladatmegoldó versenyen is, amit dr. Czeizel Endre tiszteletére rendeztek, tisztelegve munkássága előtt és alkalmat adva a tehetséges középiskolásoknak, hogy megmutassák felkészültségüket.