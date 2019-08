Négy intézményben javul az idősek nappali ellátásának színvonala

Elkészült és csütörtökön felavatták a négy felújított idősek klubját Orosházán. Jelentős pályázati forrásból és önkormányzati önerőből szebb lett és korszerűbb a Reménység, az Őszirózsa, az Öreg Tölgy és a Gyöngyvirág klub.

A nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztését szolgáló beruházás kapcsán Dávid Zoltán polgármester elmondta, mintegy 150 millió forint forrásból valósulhatott meg.

– A TOP-os forrás mellé önkormányzati önerőt is rendeltünk és azt hiszem, valóban szép, kényelmes és méltó környezetben tölthetik mindennapjaikat időseink. A mostani fejlesztések által az itt dolgozók munkakörülményei is nagymértékben javultak, remélem, mindenki megelégedésére. Idősbarát díjjal is elismert önkormányzatként kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy időseinknek méltányos és nyugodt körülményeket biztosítsunk. Örülök, hogy most e vállalásunknak eleget tehettünk. Itt nem állunk meg.

Bejelentette, hogy hamarosan kezdődik az Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Platán Idősek Otthona energetikai típusú fejlesztése. Bogárné Kiss Ildikó intézményvezető részletezte, milyen munkálatokat végeztek a kivitelezők a négy helyszínen azért, hogy kívül s belül megújulhassanak az akadálymentesített ingatlanok.

– Kényelem, nyugalom, biztonság, mindez jellemzi az idősek számára kialakított környezetet. Az általunk nyújtott szolgáltatások színvonala is javul, az ellátottak mellett munkatársaink jó hangulatban megszépült környezetben végezhetik feladataikat – tette hozzá.

Németh Józsefné, aki a Reménység klub tagja, saját versével köszöntötte az avatás résztvevőit, majd az ünnepélyes szalagátvágás után a klubtagok megtekintették a felújított ingatlant.