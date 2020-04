Négy gyerekkel vészelik át Bajorföldön a nehéz napokat

Kezdetben egészen szürreális volt a mindig nyüzsgő München utcáit üresen látni – mesélte hírportálunknak Hübner Dóra arról, hogy milyen változásokat hozott a bajor fővárosban a koronavírus-járvány. A gyulai kötődésű, több éve Németországban élő családanyával az ottani helyzetről és az enyhítésekről is beszélgettünk.

Az édesanya hírportálunknak elmondta, január végén a hírekből értesültek a járvány helyi megjelenéséről. Ekkor jelentették az első fertőzött német beteget Münchenben. A 33 éves férfi egy üzleti tárgyaláson a sanghaji kollégájától kapta el a vírust. Ezután Nordrhein-Westfalen tartományban, Heinsbergben és környékén nőtt meg a fertőzöttek száma. Ennek ellenére kezdetben senki nem tudta elképzelni, hogy ilyen sok ember fog megbetegedni.

– Emlékszem, hogy meséltem anyósomnak egy újságcikkről, amiben azt javasolták, hogy az unokák szeptemberig ne látogassák a nagyszülőket. Ez az egész februárban még elképzelhetetlennek tűnt, mára valósággá vált – tette hozzá.

Németországban minden tartomány vezetése maga hoz döntéseket, aminek előnye, hogy ahol több a fertőzött, szigorúbb előírásokat léptetnek életbe. Bajorországban először a koncerteket és a hasonló nagy számú eseményeket mondták le, majd március 13-án bejelentették, hogy a következő hétfőtől bezárják az iskolákat, óvodákat, bölcsődéket. A másfél méteres távolságtartás is az első szigorításokhoz tartozott. A boltok, fodrászatok, edzőtermek sem nyitottak ki.

Az élelmiszerboltok, drogériák és gyógyszertárak viszont változatlan nyitvatartással működnek. Március 19-től a játszótereket és az éttermeket is bezárták. Rendelni ellenben sok helyen lehet.

Március 21-én életbe lépett az érintkezési tilalom, ami azt jelenti, hogy csak nyomós indokkal lehet elhagyni a lakóhelyet, ilyen a munkába járás vagy a bevásárlás. Sportolni és sétálni lehet nyilvános területen, viszont barátokkal találkozni, vagy velük kirándulni már nem. Csak azok mozoghatnak ugyanabban a csoportban, akik egy háztartásban élnek. Ezt a rendelkezést éppen nemrég enyhítették. Hétfőtől viszont hétéves kortól kötelező lesz a maszk viselése a boltokban és a szupermarketekben, valamint a tömegközlekedésen.

Dóra elmondta, kezdetben teljesen szürreálisnak tűnt a kongó üresség a városban. Az iskolákban és az óvodákban egyébként van ügyelet, amelynek részeként az egészségügyben dolgozók gyermekeinek biztosítanak felügyeletet. Ezt most kibővítették az egyedülállókra és sok olyan szakmában dolgozó gyermekére, akiknél nem megoldható a home office.

Kérdésünkre a fiatal anyuka kiemelte, az előírásokat nagyon jól betartották a helyiek. A vírus reprodukciós ­rátája kettő és négy közötti ­értékről indult, ami azt jelenti, hogy egy koronavírussal fertőződött beteg két-négy másik embernek adta tovább azt. Ez a szám mára 0,7-re csökkent. Ennek ellenére a múlt heti iskolanyitással kapcsolatos döntéshozatal sok vitát váltott ki.

Az nem titok, hogy Németországban kiváló a kórházi ellátás, a megbetegedettek átlag életkora 41 esztendő, ami alacsonyabb, mint például Olaszországban.

Az édesanya elmondta, négy gyermekük közül a legidősebb iskolás, a többiek is járnak óvodába és bölcsődébe „békeidőben”.

– Szerencsénk van, hogy a férjem és én is olyan munkát végzünk, amit itthonról is el lehet látni – tette hozzá. Én még gyesen vagyok, most szerettem volna áprilistól visszamenni főállásba dolgozni, de ezt egyelőre elhalasztottam. A férjem gyakran bejár az irodába dolgozni, mert több feladathoz kell a nyugalom. A gyerekekkel én vagyok otthon, a legnagyobb fiunk akkor csinálja az iskolai feladatait, amikor a kisebbek délben alszanak. Megpróbálunk sok időt tölteni a szabad levegőn, és igyekszem nem megőrülni. Néha vannak mélypontok is, amikor mind a négy gyerkőc egyszerre ordít, és közben öt dolgot kell egy időben elvégeznem. Akkor leülök a konyhába a földre és csak arra tudok gondolni: mikor lesz már ennek végre vége?

Dóri mesélt arról is, hogy nagyon hiányoznak nekik a nagyszülők, a barátok.

– A gyerekek úgy élik meg egy kicsit ezt az időszakot, mintha nyaralnának – folytatta a gondolatot. – Többet látják anyát és apát. Az ikrek – akik kétévesek – örülnek ennek. A nagyobbakon viszont látom, hogy néha hiányzik a megszokott ritmus, az iskola, a foci a szünetben. Az első hetekben még óránként olvastam a híreket, és sokkal nagyobb volt a bizonytalanság, a félelem és pánik bennem. Mára ez megváltozott. Remélem, hogy még idén láthatom a nagymamámat. Karácsonykor nem tudtunk hazamenni, pünkösdre terveztük, hogy Magyarországon töltünk két hetet. Ez most valószínűleg nem jön össze.