Nappal meleget, éjjel menedéket kapnak a hajléktalanok

A hideg idő beállta óta folyamatosan telt házzal működnek az Ökumenikus Segélyszervezet gyulai Szociális és Fejlesztő Központjának intézményei, a nappali melegedő, az éjjeli menedék és az átmeneti szálló. A szervezet emellett utcai segítő szolgálatot is üzemeltet, illetve minden nap egy-egy tál meleg étellel várják a nehéz helyzetben élőket a népkonyhán.

Irén és István élete a gyulai átmeneti szállón kapcsolódott össze. A pincérként dolgozó asszony agyvérzést kapott, beszélni is újra kellett tanulnia, munkáját nem folytathatta, kicsúszott a lába alól a talaj. István sok viszontagságon keresztül jutott nehéz helyzetbe, majd mindketten 2016-ban kerültek be a gyulai intézménybe. Sorsuk hamarosan egybefonódott, egy pár lettek.

– Magunk sem gondoltuk volna, hogy itt fogunk társra találni – mesélték hírportálunknak. Ők ketten egy szobában laknak az átmeneti szállón, sokat beszélgetnek, rádión vagy telefonon keresztül zenét hallgatnak, igyekeznek megbecsülni egymást, társaikat és a körülményeket.

– Nagyon fontos, hogy értékeljük, amink van – ecsetelte a férfi, aki elárulta, hogy hosszabb távon szeretnének kiköltözni a szállóból.

Kerekes Gizella, a szociális és fejlesztő központ vezetője elmondta, intézményük több szolgáltatást is üzemeltet a településen.

Kistérségi, gyulai, eleki, kétegyházi és lőkösházi szinten az éjjeli menedéket és nappali melegedőt, a gyulai önkormányzattal együttműködve az átmeneti szállót, az utcai szociális munkát, valamint a népkonyhát működtetik. A nappali melegedő 8 és 18 óra között várja a rászorulókat, az éjjeli menedék 18 és reggel 8 óra között. Az átmeneti szállót minimális térítési díj mellett használhatják a nehéz helyzetbe került emberek, számukra 2–4 ágyas szobák állnak rendelkezésre.

A népkonyhán minden délben meleg ételt kínálnak, kedden például húsgombócos, paradicsomos káposzta került az asztalokra. A nappali melegedőn reggelivel is segítenek, illetve azokat, akik betérnek hozzájuk, konzervvel és tartós élelmiszerrel is tudják támogatni.

Az utcai szociális munkások délután két órától este tíz óráig járják a várost, a bel- és külterületeket egyaránt. Vannak, akik semmilyen körülmények között nem szívesen hagyják el otthonukat, még akkor sem, ha nincs fűtésük vagy ha a körülmények teljesen alkalmatlanok. Rájuk és az utcán tartózkodókra is odafigyelnek, forró tea, forró leves is mindig van náluk. Az önkormányzat szociális osztályával és a családsegítővel együttműködnek ezen a téren is. Tavaly így, közösen sikerült egy lebontás előtt álló ház lakóját rábírni, hogy még időben költözzön ki a veszélyes ingatlanból.

A központ folyamatosan igyekszik egyre jobb körülményeket biztosítani a rászorulóknak. Az elmúlt években számos fejlesztést valósítottak meg. A közelmúltban pályázati támogatásból, illetve cégek és magánszemélyek adományaiból az éjjeli menedéket korszerűsítették a vezetékrendszertől a burkolatokig. Már csak az átmeneti szálló felújítása van hátra, aminek megvalósítását idén tervezik.