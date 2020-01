Naperőműparkok épülhetnek Gyulán

Lakossági fórumot tartottak a helyi építési szabályzat (hész) módosításával kapcsolatban a napokban a polgármesteri hivatalban.

A rendezvény a Fővárosi Idősek Otthonának minőségfejlesztését és három, hamarosan épülő naperőműparkot érintett.

Béres István főépítész elmondta, a belvárosban található Fővárosi Idősek Otthona minőségfejlesztést tervez. Az épületet a meglévő telekhatáron belül, a Honvéd utca felőli részen bővítik majd. Az udvar megközelítését nagy szárazkapu-bejáróval biztosítják. A szabályzat módosítása a jelenlegi épületre vonatkozik, a fővárosi önkormányzat kapacitásbővítést ugyanakkor nem tervez, és a fejlesztés nem jelenti a környezeti terhelés növekedését.

Béres István beszámolt arról is, hogy három különböző társaság létesítene naperőműparkot a város közigazgatási területén. Két cég a Kétegyházi–Eleki út mentén tervezi a beruházás megvalósítását mezőgazdasági szántó- és gyepterületen, míg a harmadik vállalkozás Dénesmajorban a korábbi zártkertes, napjainkban a falusi lakóterületnek számító területen kívánja a fejlesztést végrehajtani. Az elképzelések megegyeznek az európai uniós és az országos elvekkel egyaránt. Az önkormányzat is támogatja a terveket azzal a megkötéssel, hogy a naperőműparkokat a telken belül két-három méter magas cserjesávval kell a beruházónak körbevennie tájképvédelmi és közlekedési okokból. Utóbbi azt is jelenti, hogy a növények káprázásvédelmet is nyújtanának, vagyis a napelemek nem vakítanák el az autóvezetőket.