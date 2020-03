Nagyothalló-készülék is került már a „talált tárgyak osztályára”

Kering egy olyan nagyvárosi legenda a köztudatban, hogy az a talált tárgy, amelyért bizonyos időn belül senki nem jelentkezik, a megtalálóé lehet. Utánajártunk mennyi is ennek a valóságalapja.

A minap az egyik kedves ismerősöm talált egy mobiltelefont. Újságolta, hogy annak rendje és módja szerint le is adta a rendőrségen, ahol nem kis meglepetésére azt az információt kapta, az övé lehet a készülék, ha bizonyos idő elteltével nem kerül elő a gazdája. Ezen ő meglehetősen elcsodálkozott, a rendőrség munkatársa pedig azon, hogy a későbbiekben nem tart igényt a telefonra. Minthogy én magam ezidáig leginkább elhagytam dolgokat és nem pedig találtam, teljesen új információ volt ez a számomra. Több ismerősöm is megerősítette a hallottakat, sőt ki is egészítették cifrábbnál cifrább hallomásos teóriákkal, mint például hogy már három hét után a miénk lehet a talált tárgy, vagy pedig, hogy a rendőrségen őrzik a gazdátlan dolgokat.

A tévképzetek tengerében dr. Urbán-Zsilák Klára, a békéscsabai Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályának vezetője nyújt eligazítást, és segít tisztázni néhány alapvető dolgot.

– A talált tárgyak nyilvántartása és ügyintézése a települési jegyző feladata, ez Békéscsabán a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályán történik – tájékoztatott a szakember, akitől megtudtuk azt is, hogy amennyiben a talált tárgy átvételére jogosult személye megállapítható, úgy őt értesítik az átvétel lehetőségéről.

– Ha az átvételre jogosult személye nem állapítható meg, akkor a jegyző az átadástól számított 3 hónapon át köteles azt megőrizni. Ha ez idő alatt a jogosult nem jelentkezik, a talált tárgyat – ha ennek tulajdonjogára az átadáskor igényt tartott – a találónak kell kiadni, aki az átadott dolgot állagának sérelme nélkül használhatja – fűzte hozzá. Fontos kitétel azonban, hogy a találó a találástól számított 1 évig a dolgot nem idegenítheti el, sőt használatát sem engedheti át másnak.

Dr. Urbán-Zsilák Klára beavatott továbbá abba is, hogy mi történik az elfeledett tárgyakkal, illetve előfordul-e, hogy valamit akár több évig is őriznek.

– Amennyiben az átadástól számított 3 hónap alatt a talált tárgy jogos tulajdonosa nem jelentkezik, illetve a találó nem tart igényt a tárgyra, úgy a jegyző a talált tárgyat annak jellegétől függően – az eljárási szabályoknak megfelelően – értékesíti, illetve megsemmisíti. Ha a jogosult az értékesítés előtt jelentkezik, a dolgot részére ki kell adni, az értékesítés után történő jelentkezés esetén a befolyt összeget kell neki kifizetni. Elveszíti a jogosult a dolog tulajdonjogára vagy az értékesítés során befolyt összegre vonatkozó igényét, ha a találástól számított 1 éven belül nem jelentkezik. Ilyen esetben a befolyt összeg állami számlára kerül átutalásra.