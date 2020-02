Nagyot nőttek az albérleti költségek Békésben is

A magyarországi lakásbérleti díjak emelkedése nemzetközi szinten is kiugró: több mint hatvan százalékkal nőttek az összegek 2007 és 2019 között. A megyeszékhelyeken 11 százalékos volt az éves növekedés mértéke. Békéscsabán egy év alatt átlagosan nyolcezer forinttal emelkedtek az albérleti díjak.

Az Eurostat szerint 2007 és 2019 harmadik negyedéve között Magyarországon több mint 60 százalékkal nőttek az átlagos bérleti díjak. Az ingatlan.com pedig több mint 10 ezer magánszemély által tavaly és idén januárban feladott hirdetés alapján azt nézte meg, hogy hol tart most a magyar albérletpiac. A kiadó lakások átlagos bérleti díja Budapesten idén januárban 165 ezer forint volt, ami 10 százalékos emelkedésnek felel meg éves összevetésben. A megyeszékhelyeken – 11 százalékos mértékben – 100 ezer forintra emelkedett az átlagos havi lakásbérleti díj; Békéscsabán a tavalyi 70 ezerről 78 ezer forintra nőtt az összeg.

– A tavaly január óta bekövetkezett drágulás annak is köszönhető, hogy Magyarországon jelentősen növekedett a bérszínvonal, ami idén is folytatódhat, igaz kisebb mértékben, mint az elmúlt években. Emiatt a tulajdonosok is évről évre több pénzt tudtak kérni a kiadó lakásokért – fogalmazott az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Balogh László hozzátette, bár a januári összesített adatok két számjegyű drágulást mutatnak, a bérleti díjak sok helyen közelítik azt a szintet, amelynél többet a bérlők már nehezen tudnak kifizetni. Elmondása szerint ez már akár Békéscsabán is megmutatkozott: elkezdtek az árak a tavaly év elején tapasztalt átlagok felé közelíteni.

Dr. Jantyik Tiborné, az Openhouse ingatlanközvetítő békéscsabai irodavezetője is megerősítette a megyeszékhelyen tapasztalható átlagos albérletárakat, kiegészítve azzal, hogy jelentős különbségek tapasztalhatók az egyes városrészek lakásaiért kért díjak között. A belvárosban nem ritka a 100 ezer forintos vagy a fölötti havi bérlet.

Tapasztalatai szerint nemcsak a lakásokat, de a családi házakat is keresik a megyeszékhelyen, legalábbis többen keresnek kiadó házat, mint amennyit kiadnának. Ezeket egyébként főként ideiglenes otthont kereső, a házukat éppen építő családok vagy az egyes cégek keresik az alkalmazottaik számára.

Az OTP Ingatlanpont irodavezetője, Salamon László úgy fogalmazott, az eladásra kínált ingatlanok ára határozza meg a bérleti piacot. Hozzátette, sokan dobják piacra lakásukat, házukat a jelenlegi, emelkedő árakat látva, és elmondása szerint azok is a magasabb árszintet célozzák meg, akik csak bérbe szeretnék adni lakásukat. A szakember megjegyezte, tapasztalatai szerint 100 ezer forint felett csak igen kevesen keresnek lakást, véleménye szerint lassan a fizetőképesség határán mozog a megyeszékhely ingatlanjaiért elkért havi lakásbérleti díj.