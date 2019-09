Nagy segítséget jelent a nyugdíjasoknak a rezsiutalvány

Szeptember 30-ig minden nyugdíjas, nyugdíjszerű ellátásban részesülő rezsiutalványt kap, amit a villany- és a gázszámla kiegyenlítésére fordíthatnak. A vésztői Oskó László és a biharugrai Tóth Gyula számára komoly segítséget jelent a 9 ezer forint.

A hónap végéig mintegy 2,6 millió nyugdíjas, nyugdíjszerű ellátásban részesülő kap gáz- és villanyszámla kifizetésére fordítható utalványt összességében 24 milliárd forint értékben. A 9 ezer forintot jövő év március 31-ig használhatják fel.

– Akikkel találkoztam, azok mindannyian örömmel fogadták a rezsiutalványokat. Főleg azokon a helyeken, ahol nagyok a családok, mivel náluk nyilván több a kiadás is – mondta a vésztői Oskó László, majd meg is mutatta, hogy ő és felesége megkapták a 9-9 ezer forintot. Kiemelte: nem költenek alkoholra és cigarettára, viszont így is vannak bőven kiadásaik. Elmegy sok pénz a gyógyszerekre, illetve a villany- és gázszámla mellett fizetnek a tévé, a telefon vagy éppen a szemétszállítás után is. A nyugdíjon kívül pedig nincs más bevételi forrásuk.

– Nagy segítség tehát ez a 9 ezer forint. Biztos, hogy fel is használjuk, most jön az elszámolás. A tavaly kapott Erzsébet-utalványokat is elköltöttük – mondta a nyugdíjas pedagógus, akinek kezei alatt több generáció is megfordult, Vésztőn 37 évet tanított. Komoly tapasztalattal a háta mögött úgy fogalmazott: a jót el kell fogadni, a rosszat pedig el kell felejteni.

A biharugrai Tóth Gyula szintén megkapta a rezsiutalványt. Bár egy kályha is van otthonában, főleg elektromos radiátorokkal fűt, így neki a villanyszámla kiegyenlítésében jelent majd komoly segítséget a 9 ezer forint. Megbecsüli a támogatást, mint ahogy szerinte a kormány szintén megbecsüli a nyugdíjasokat, hiszen tavaly is biztosított Erzsébet-utalványt.

Tóth Gyula nyugdíját azzal egészíti ki, hogy otthonában háztáji gazdálkodást folytat, szinte folyamatosan a kertben van, nem tétlenkedik: gyümölcsfái vannak – szerinte a sárgabarack kiváló –, baromfikkal foglalkozik. Onnan is ismerős lehet a környékbelieknek, hogy időről időre fellép különféle rendezvényeken lánya támogatásával, aki technikusként segíti.

Három háromezer forintos címlet van a borítékban

A postánál felhívták a figyelmet: a rezsiutalványokat tartalmazó borítékban két lap van. Az egyiken két utalvány található, amelyeket a perforáció mentén óvatosan kell szét választani. A másik papíron pedig egy utalvány van.

Közölték: egy vagy több csekk befizetésekor egyszerre több rezsiutalvány is felhasználható. A rezsiutalvány összegéből nem lehet visszaadni, ezért azok értéke nem lehet több a csekk vagy csekkek együttes értékénél.

A posta egyszer kézbesíti az utalványt. Ha nem tudják átvenni, a kézbesítő értesítőt hagy hátra. Az értéklevelet 10 munkanapon belül lehet átvenni a postán, azt követően a posta visszaküldi az utalványokat a Magyar Államkincstárnak, amelytől az ismételt kézbesítést november 30-ig lehet kérni.