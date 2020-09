Nagy sanszot kapott Gyula és Békéscsaba

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere hírportálunknak elmondta, Békéscsabával közösen már mintegy másfél éve dolgoznak mindezek előkészítésén.

Mint hangsúlyozta, jelentős mérföldkőhöz érkeztek, hiszen a turisztikai törvény értelmében a nevesített turisztikai térségek még nagyobb, kiemelt támogatásokat fognak kapni idegenforgalmi elképzeléseik, fejlesztési terveik megvalósításához. Kérdésünkre dr. Görgényi Ernő megerősítette, folyamatosan dolgoznak a turizmussal kapcsolatos tervek kidolgozásán, illetve a már zajló beruházások elkészültén. Befejezéséhez közelít az Almásy-kastély mellékszárnyának fejlesztése, az Erkel tér és környezetének rekonstrukciója. Kun Miklóssal, a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezető igazgatójával kedden is Budapesten tárgyaltak a fürdő fejlesztésével kapcsolatban, és a Szigeterőd program első részéről is folynak az egyeztetések.

– Ez a döntés további lehetőségeket biztosít a két város turisztikai együttműködésére és a térség fejlesztésére – mondta Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere. Az érdeklődőknek több programlehetőséget biztosíthatnak, így még több vendég érkezhet a megyeszékhelyre is. A gyarapodó vendégkör tovább növelheti a helyi vállalkozások és szolgáltatók bevételeit, aminek gazdaságélénkítő hatása is lehet.

Úgy véli, nagy lehetőség van a gasztronómiai mellett a kulturális, sport- és aktív turizmusban is. Kiemelte: Békéscsaba turizmusának fejlesztése komplex feladat. A látványosságok létrehozása mellett akkor érdemes turisztikai szolgáltatás-infrastruktúrát fejleszteni, ha már van belföldi és külföldi érdeklődésre számot tartó vonzerő. A város olyan beruházások megvalósítására törekszik, amelyek biztosítják a turizmus hosszú távú fejlődését.

Kifejtette: Békéscsaba legjelentősebb kulturális turisztikai emlékei Munkácsy Mihály nevéhez köthetőek, ezért készül az egységes, karakteres, a város mindennapjait gazdagító kulturális negyed, amely erősíti a csabai identitást és több látogatót vonz. A város térségében az aktív turisztikai lehetőségek köre igen széles.

Komoróczki Aliz, a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, a nemzetközi szinten is értelmezhető, egyedi vonzerővel bíró turisztikai térségek Magyarország turisztikai kínálatát jelenítik meg.

– A jövőben, az országos turizmusmarketingben – mind a belföldi, mind a nemzetközi turisztikai piacon – egyedi kínálati elemként szerepel Gyula és térsége is – ecsetelte. – Helyi szemszögből nézve még szorosabbra fűződik a két város kapcsolata. Napi szintű operatív munkavégzéssel térségi egyedi csomagajánlatokat fogunk kialakítani és értékesíteni, illetve megszervezzük és lebonyolítjuk a térségi szintű garantált programkínálatot is, mely eredményeként Gyula és Békéscsaba attrakciói, turisztikai szolgáltatói egy platformon jelennek majd meg az utazóközönség előtt. Az előzetes elképzelések alapján térségünk magasra pozicionált, prémium desztinációvá válik a jövőben.

Közös stratégia mentén dolgoznak

Minden bizonnyal ezekbe a térségekbe összpontosulnak majd a turisztikai fejlesztések – mondta Opauszki Zoltán, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület elnöke, a város turisztikáért felelős tanácsnoka a döntés kapcsán. Kiemelte, a közös stratégia megalkotása után nevesíteni kell a fejlesztéseket, ezzel párhuzamosan pedig egyeztetni a kormányzattal.

Sorolta: a Herczeg Tamás országgyűlési képviselő által is javasolt Zöld folyosó projekt lehet az egyik beruházás. Tervezik az Árpád fürdő fejlesztését úgy, hogy nyáron és télen egyaránt alkalmas legyen családi és wellness-szolgáltatásokra. Az István malmot is fel lehet újítani, valamint a pósteleki kastély és kastélypark rendbe tétele szintén cél lehet. Ha megépül a tervezés alatt álló multifunkcionális sportcsarnok és sportuszoda, a sportturizmusban is vannak nagy lehetőségek.