Nagy figyelmet kapnak az idősek Méhkeréken

Idősbarát Önkormányzat díjat nyert el nemrég Méhkerék. Tát Margit polgármester elmondta, a település lakosságának arányszámai egyre inkább az idősebb korosztály felé hajlanak, így érthető, hogy a növekvő létszámú közösségre egyre nagyobb figyelmet fordít az önkormányzat. Az évek óta tartó munka, valamint a folyamatosan bővülő szolgáltatási csomag kivívta a belügyminiszter és a családokért felelős tárca nélküli miniszter elismerését is.

– Hosszú évek egymásra épülő munkájával értük el, hogy minden olyan idős méhkeréki, aki igényt tart a törődésre, segítséget és figyelmet kap a településen – mondta Tát Margit polgármester­.

Az önkormányzati fenntartású gondozási központ mellett három további szervezet – a Humán Szolgáltató Központ, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió, az Otthonközeli Szociális Támogató Közhasznú Egyesület – működik közre az idősellátásban.

Az idősek és az ellátás érdekében komoly fejlesztéseket hajtottak végre rövid időn belül, azok többrétűek. A gondozási központ épületét mintegy 150 millió forintból korszerűsítették 2019-ben, ezt követte a humán erőforrás bővítése. Amíg két éve az önkormányzati intézmény négy dolgozóval 36 idősnek biztosított házi segítségnyújtást, addig 2020 őszén, a járvány első hullámának végén már 12 szakember száz embert látott el, és az igények további fejlesztést szorgalmaznak­.

A koronavírus okozta veszélyhelyzet nemcsak nagyobb létszámot, de váratlan feladatokat is hozott. Mivel az idősek a leginkább veszélyeztetettek, a veszélyhelyzet ideje alatt mindenki, kivétel nélkül, házhoz szállítva kapta és kapja meg az ebédet, ami a feladatok átszervezését, újraütemezését kívánta meg a gondozóktól.

A járvány miatt a gondozási központ bővítette a szolgáltatásai és az ellátottai körét is.

Azok a méhkeréki idősek is kérhetnek segítséget a bevásárlásban, akik egyébként nem tartoznak az intézmény állandó ellátottai közé. Ráadásul a bevásárlásban szombatonként is van segítség, csak telefonon jelezni kell.

Az idősellátásban az önkormányzat fontos partnerei az egyházak, amelyekre minden feladatban lehet számítani – hangsúlyozta Tát Margit polgármester.

Kiemelte: a szociális feladatokon túl a közösségi élet biztosítása is fontos cél Méhkeréken.

Az ünnepek közösségi programjai között kiemelkedik az idősek napja, amely egy komplex lehetőség a figyelem összpontosítására. Ebben a feladatban több szervezet, az oktatási intézmények, de még a község határain túl működő partnerek is részt vesznek. Ez a rendezvény még a járványügyi készültség idején sem maradt el, igaz, az akkor érvényes szabályok miatt nem volt teljes a program, ám a találkozás és az ajándékozás így is örömforrás volt az idősek számára.

Bár a rendszeres közösségi életet nem pótolja, de a kulturális tájékozódásnak mégis teret enged A könyvtár házhoz megy program, amelyet elsődlegesen az idősek érdekében indított az önkormányzat még a járvány első hullámában. A program azóta is működik, így az idősek telefonon megrendelhetik a kiadványt a bibliotékából, amit utána főleg a közfoglalkoztatottak szállítanak házhoz, majd mennek a kölcsönzési idő lejártával a könyvekért.

Mindezek mellett a szociális kedvezmények, az ajándékok és adományok szintén számottevőek a településen. Ide sorolható a szociális tüzelőtámogatás, amit a 70 év felettiek jövedelemvizsgálat nélkül megkapnak – most 77-en –, illetve a talajterhelési díj, amit a 70 év feletti ingatlantulajdonosoknak elengednek. Emellett a 65 év felettiek évente egyszer élelmiszercsomagot kapnak, tavaly karácsony előtt osztották ezeket, 266-an részesültek ajándékban. De egyéb feladatokban is számíthatnak az idősek az önkormányzatra, mint a házak előtti közterületek gondozása, ha ezt kérik.

– Méhkerék a település méretéhez képest is erőn felül gondoskodik a faluban élő idősekről. Ezt bizonyítja a jutalom is, amely most már a hivatal falát díszíti. Az Idősbarát Önkormányzat díj az elvégzett munka elismerése, de feladat van még bőven. Szeretnénk nemcsak szinten tartani, hanem tovább is emelni az ellátások színvonalát, illetve sokaktól érkezett már igény a bentlakásos idősek otthona szolgáltatásaira, keressük ennek is a megvalósítási módját – zárta Tát Margit.