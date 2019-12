Munkával telik el számukra az ünnep

Az év végi ünnepi időszak a legtöbb embernek pihenéssel telik családja, szerettei körében. Vannak azonban olyanok, akik dolgoztak karácsonykor, vagy éppen szilveszterkor állnak munkába. A meghittséget ugyanakkor ők is igyekeznek becsempészni ezekbe a napokba.

Dr. Solti Árpád, a gyulai kórház sürgősségi osztályának osztályvezető főorvosa elmondta, tapasztalt, rutinos kollégáinál már megszokott, hogy munkával telnek az ünnepek. Hozzátette, hasonlóképp működik ez szinte minden egészségügyi hivatást választó embernél. Karácsony előtt osztályukon is fenyőfát díszítettek, kollégáik süteményt vittek be. Családbarát kórház projektjük keretében pedig egy gyermekjátszóház is helyet kapott náluk, és a gyermek pácienseiknek egy-egy ajándékkal is kedveskednek ebben az időszakban. Végül elmondta, az elmúlt évek tapasztalatai alapján jóval több munkájuk van az év végi ünnepek idején, melyek főként a balesetekből és diétahibákból adódnak.

Dr. Feuerwerker Béla címzetes rendőr alezredes, sajtóreferens elmondta, a rendőrségen az ünnepek idején is folyamatos a szolgálatellátás. Munkatársaik az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon a nap 24 órájában fogadják a bejelentéseket, segélyhívásokat. A közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, határrendészeti és a bűnügyi szolgálatellátás is – ahogyan az év minden napján – szilveszterkor, illetve újév napján is a szükséges létszámmal biztosított.

A szervezeti egységeken belül a parancsnokok ilyenkor arra törekszenek, hogy a szolgálatot kollégáik családi körülményeire tekintettel szervezzék meg. Emellett az esztendő végi eligazításokon, értekezleteken megköszönik a dolgozóknak az egész éves munkájukat. Decemberben pedig a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság találkozót szervezett nyugállományú munkatársainak.

Gombos Erik, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó hadnagya, megbízott szóvivője elmondta, ilyenkor is egy szolgá­lati csoport tartózkodik a lak­tanyákban a megfelelő létszámmal, és napi munkavégzés folyik. Ebben az időszakban azonban a szolgálatot úgy állítják össze, hogy a családos dolgozók otthon tartózkodtak szentestén, és a fiatalabbak­ voltak a tűzoltóságokon, majd szilveszterkor ez fordítva­ ­történik. Aki családosként mégis állományban van, azt gyakran meglátogatják gyermekei, valamint párja vagy házastársa, néhány meghitt perc és egy beszélgetés idejére­. Ezentúl megszokott, hogy a tűzoltók egy közös főzéssel, vacsorával ünnepelnek.

Különleges feladatok ilyenkor nincsenek, a szokásos tűzoltási és műszaki mentési feladatokat végzik. A korábbi évek statisztikái alapján viszont elmondható, hogy szilveszter alkalmával országosan megközelítőleg ötven olyan eset történik, ahol tűzijátékok miatt keletkezik tűz, ám ezeknek az országban való eloszlása változatos.