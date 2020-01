Munkahelyi elsősegélynyújtó képzést tartott a megyei iparkamara Orosházán

A munkáltatók kötelesek képzett elsősegélynyújtókat kijelölni, foglalkoztatni. A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Orosháza városával együttműködésben munkahelyi elsősegélynyújtó képzést szervezett kedden. A városházán sokan érdeklődve hallgatták, figyelték a a békéscsabai mentőállomás vezetőjének, Csendes Csabának a tájékoztatóját és a szemléletes bemutatóját.

Bármelyik munkahelyen előfordulhat, hogy valamelyik munkavállaló rosszul lesz, esetleg kisebb vagy komolyabb baleset éri. A szakszerű, hatékony elsősegélynyújtás feltétele, hogy azt képzett elsősegélynyújtó adja, így a mentők megérkezéséig, az első orvosi ellátásig akár életet menthet a begyakorlott mozdulatsorokkal. A hatályos jogszabályok alapján a munkáltatók kötelesek képzett elsősegélynyújtókat kijelölni, foglalkoztatni. A képzés elvégzésére most Orosházán lehetőség nyílt.

– Fontosnak tartottuk, hogy Orosházán is elérhető legyen a képzés a vállalkozások számára, hiszen így nem kell a munkáltatókat a megyeszékhelyre utaztatni. A helyi, környékbeli vállalkozásokat segítő ötletünkkel megkerestük a kamarát, a szervezet partner volt a megvalósításban – nyilatkozta Bojtor István alpolgármester.

Az elméleti és gyakorlati képzésen zömében orosházi cégek munkatársai vettek részt.

Csendes Csaba először a lenyelt idegen test eltávolításának a megoldásaira adott gyakorlati tanácsokat, ezek akár otthoni, táplálkozás közben előforduló félrenyelésekből is bekövetkezhetnek, gyerekek esetében pedig kisebb játékszer eltávolítása is feladat elé állíthat bennünket. Nagyfokú vérzésekről, csillapításukról, a sebellátásról is tájékoztatott a szakember, majd az égési sérülések helyben történő ellátásáról beszélt. Szemléletesen és sok információt közölve, gyakorlott mozdulatokkal az újraélesztést, az életmentést, a defibrillátor használatát is megmutatva, s juttatott sokakat szakszerű ismeretekhez.