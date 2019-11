Munkahelyek ismerkedtek és vetélkedtek Gyulán

Egészségnapok keretében hirdetett hat órás egészségügyi vetélkedőt a Gyulai Egészségfejlesztési Iroda, melyet péntek este tartottak meg a Vigadóban.

Az esemény célja volt, hogy a város munkahelyei jobban megismerjék egymást és olyan maradandó élményekkel térjenek haza, melyek hosszú távon is pozitív hatással lehetnek akár a település életére is – számolt be lapunknak Szabó Kitti, prevenciós munkatárs.

A vetélkedő résztvevői nyolc fős csapatokban mérettették meg magukat olyan szokatlan, ámde humoros feladatokban, melyek megoldásához elengedhetetlen volt problémamegoldó képességük, kreativitásuk és egyéb, a mindennapi életben is szükséges készségeik alkalmazása.