Munkaerőhiány van a villamos szakmában

Villamos szakmai napot rendeztek csütörtökön a Békéscsabai Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Szakgimnáziumában. A rendezvényen a megyei általános és középiskolás diákok a területhez tartozó szakmák előnyeiről, az életpálya lehetőségeiről hallhattak előadásokat.

Több mint száz diák volt kíváncsi a villamos szakmai nap előadásaira. Az idén második alkalommal megrendezett programot Uhljár Erik Róbert, a BSZC kancellárja nyitotta meg. A kancellár elmondta, a program célja, hogy a tanulóiknak bemutassák ezt a szép, és igen összetett szakmát, így megtudják, milyen perspektívát nyújthat nekik ez a terület. Továbbá, hogy minél több helyi vállalkozó lássa, miként zajlik a szakképzési centrumban a munka, hogyan képzik a jövő szakembereit.

– A gazdaság dinamikusan fejlődik Magyarországon, az utolsó adatok szerint öt százalék feletti a gazdasági növekedés, amivel lépést kell tartanunk, biztosítanunk kell a szakképzett munkaerőt. Ezt pedig csak úgy tudjuk elérni, ha a diákok látják, milyen lehetőségeik vannak, választhatnak az általunk kínált szakterületek közül – hangsúlyozta.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő kiemelte, ebben az esztendőben az országban többen jelentkeztek szakiskolákba, mint gimnáziumokba. A politikus szerint ez is azt mutatja, hogy annak a tudásnak, amit a szakgimnáziumok, szakközépiskolák nyújtanak, jövője van.

Az egész napos programsorozaton a diákok többek között megismerhették a villanyszerelő szakma szépségeit, megtudhatták, miként, hogyan működik a korszerű villanyszerelés. Bemutatkoztak a villamosipari munkahelyek, villanyszereléssel foglalkozó cégek, valamint a kereskedelmi ágazatban munkálkodó társaságok is, mellettük a Magyar Elektrotechnikai Egyesület is képviseltette magát. A diákoknak a szünetekben lehetőségük volt végigjárni a kiállítók standjait, ahol játékos feladatokkal és nyereményekkel várták a vállalatok képviselői őket. A nap végén a diákok között több értékes ajándékcsomagot is kisorsoltak.