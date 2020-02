Mókázva párbajoztak a házaspárok Pusztaföldváron

A fiatalokból álló civil szervezet, a Vajda Sára Ifjúsági és Kulturális Egyesület a Házasság hete programsorozathoz kapcsolódva játékos vetélkedőt szervezett házaspároknak a hétvégén a Bartók Béla Művelődési Házban. A rendezvényen szórakoztató feladatok segítségével játszottak együtt a párok, hogy végül kiderüljön, ki lesz az idei év házaspárja.

László Jenő hírportálunknak elmondta, összesen hat pár vetélkedett órákon át. A férjeknek palacsintát kellett sütniük, s szerelmes vallomást is írtak olyan kulcsszavak felhasználásával, mint a hialuronsav, hasfelmetszés, szárnyasmájkrém és másnaposság. A hölgyek egyik feladata a nyakkendőkötés volt, de bekötött szemmel fűszerek felismerésében is jeleskedniük kellett. Az is kiderült, mennyire ismerik a romantikus filmeket és otthon vannak-e a foci világában. Ismert emberek feleségét kép alapján megnevezték, ha tudták, szerelmes versek szerzőire is rákérdeztek, és három stílusban (tangó, bécsi keringő, tviszt) táncolniuk is kellett a pároknak.

A párismereti teszt során az derült ki, ugyanúgy emlékeznek-e mindketten a lánykérésre, vagy az első közös kirándulásra. Az első három helyezett párt randizni küldtük: színházjegyet kaptak. A győztes a gyulai Brandisz Levente és Kántor Ivett házaspár lett, ők a nyertesek szobrát is hazavihették.

A tótkomlósi családoknak gyermekeikkel – felekezeti hovatartozástól és vallásgyakorlástól függetlenül – a Házasság hete alkalmából rendhagyó családi istentiszteletet tartottak az evangélikus kápolnában a hétvégén.