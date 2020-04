Mókás arcmaszkokkal népszerűsítik az elővigyázatosságot

Maszkot viselni elővigyázatosság. Lassan divat is. Meg figyelemfelkeltés. Lázár Zsolt, a Nyugat-Békési Evangélikus Egyházmegye esperese, igazgató lelkésze a Szarvasi Ótemplomi Evangélikus Egyházközségnek, humorral fűszerezi híveinek, a szarvasiaknak közvetítendő mondandóját.

Kollégája, Kiss Gabriella meglepte egy mókás arcmaszkkal, s ő ezzel állt ki a nagy nyilvánosság elé.

– Mai igehirdetésemben is azt hangsúlyoztam, miközben mindenki nagyon biztonságban érzi magát a városban, azt látom, csak kevesen viselnek maszkot. Én sem kizárólag magam miatt hordom ezt a praktikus védőfelszerelést: védem azokat, akikkel kapcsolatba kerülök. És azt szeretném, ha minél többen viselnék, hogy ne robbanhasson be a járvány Szarvason – tette hozzá érdeklődésünkre. Ő tehát a maszk népszerűsítésére (is) vállalkozik a világhálón keresztül.

Videó: Lázár Zsolt Facebook oldal

Orosházán Puskelyné Pacsika Mónika az, aki vidám, az emberek arcára is mosolyt csaló maszkokat készít.

Mint arról már korábban írtunk, a mézeskalácsok készítője is elővette a varrógépét, s úgy döntött, vidámmá varázsolja a maszkjait. Így született meg smiley-s, kisbékás arcvédője. Mónika elárulta, számtalan ötlet kavarog benne, éjszakánként, a varrógépe mellett, majd megszületnek a következő, huncut maszkjai.

Napjainkban nagyon sokan készítenek hasonlókat, nosza, lássuk, mi a divat Békés megyében? Ki, milyen ötlettel lepi, hökkenti meg embertársait?!