Módosítani kell a fürdőváros költségvetését a járványhelyzet miatt

A koronavírus-járvány miatt változik idén Gyula költségvetése. A cél továbbra is az, hogy megőrizzék a munkahelyeket és biztosítsák a dolgozók fizetését.

A gyulai önkormányzatnál elsődleges cél, hogy megőrizzék a munkahelyeket és biztosítsák a fizetést minden dolgozónak – fogalmazott friss Facebook-posztjában dr. Görgényi Ernő. A fürdőváros polgármestere hangsúlyozta, a gyulaiak sikeresen védekeztek a koronavírus ellen.

– Ismét megtapasztalhattuk a gyulaiak összefogásának erejét – hangsúlyozta. – Azt most még nem tudjuk, hogy a járvánnyal kapcsolatban mit hoz a jövő. A pandémia gazdasági kártételeit azonban nagyrészt már látjuk. Ezért a képviselő-testület hatáskörében eljárva módosítom az önkormányzat költségvetését.

Ennek kapcsán kifejtette, a városnak nagyon nagy nehézségeket okoz a járvány miatt elvont és elmaradt bevételek hiánya, amely megközelíti a 400 millió forintot.

– Kezeltünk már válságot, most is meg fogjuk oldani a problémákat – húzta alá a polgármester, majd kiemelte: eddig is sikerült megőrizni az önkormányzati intézményeknél és az önkormányzati cégeknél a munkahelyeket és a dolgozók is megkapták időben a fizetésüket. Ez nem minden önkormányzatnál van így. A gyulai önkormányzatnál azonban az elsődleges cél a továbbiakban is az, hogy megőrizzék a munkahelyeket és biztosítsák a fizetést minden dolgozónak.

– Dolgozóink a bajban is számíthatnak ránk. Ezzel egyenértékű cél az, hogy a szociális ellátások biztosítottak legyenek. A rászorulóknak minden körülmények között meg kell kapniuk a segítséget. Ebben a helyzetben is az emberek megélhetése a legfontosabb.

A polgármester további fő célkitűzésként jelölte meg, hogy a közszolgáltatások ellátása biztosított legyen, a járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök költségeire rendelkezzenek forrással és, hogy az önkormányzatnak ne legyen működési hiánya, ne adósodjon el a város.

– Ennek érdekében sajnos le kell mondanunk sok beruházásról, út-, járda felújításokról és építésekről, önkormányzati épületek felújításáról és rendezvényekről is – tette hozzá.

A polgármester a pénteken véleményezésre megküldött rendelet-tervezetről várja a képviselői javaslatokat, és azok ismeretében írja alá az új költségvetést. Információink szerint számos településen lesz szükség hasonló lépésre.