Modern kollégiumok várják a gyerekeket Békéscsabán

Mucsi Balázs, a BSZC főigazgatója elmondta, hogy az intézmény kollégiumai két körben újultak meg a KEHOP, a Környezeti és Energiahatékonyság Operatív Program keretében európai uniós és hazai forrásból. Előbb korszerűsítették a Trefort, valamint a Vásárhelyi középiskola fiúkollégiumát, most pedig négy kollégiumnál zajlanak az utolsó simítások vagy értek véget a munkák: a Nemes Tihamér, a Széchenyi, a Vásárhelyi lány-, a Szent-Györgyi épületeinél.

– Ezek a beruházások jellemzően teljes nyílászárócserét, 15 centiméteres homlokzati hőszigetelést, valamint 20 centiméteres tető- és csapadékvíz elleni szigetelést jelentettek. Emellett az épületek tetejére 20 kW-nyi mennyiségben napelemeket is telepítettek – sorolta a fejlesztések részleteit.

Mucsi Balázs elmondta, a munkálatok az elmúlt hónapokban az épületek méreteitől függően készültek el, így azok egyes helyeken véget értek, egyes helyeken pedig az utolsó simítások vannak folyamatban. Hangsúlyozta, a támogatásoknak köszönhetően a BSZC összes kollégiumát sikerült megszépíteni az elmúlt időszakban, mint fogalmazott, a legtöbb épületnél az utóbbi 35-40 évben, a mostanin kívül, semmilyen energetikai fejlesztés nem történt.

– A diákok sokkal komfortosabb, korszerűbb körülmények közé kerülhetnek idén ősztől – folytatta a főigazgató. Kiemelte, hogy azt követően, hogy a munkák elindultak tavaly – és nem jött be a digitális tanrend a koronavírus-járvány miatt –, hetente egyeztettek a kivitelezőkkel, így a tanulókat a lehető legkevésbé zavarták. Például az olyan, nagy zajjal járó munkálatokat, mint amit a nyílászárócsere jelent, főleg hétvégente és délelőttönként végezték a szakemberek.

Bízik abban, hogy a következő időszakban az energetikai számláikon is érezhető lesz a fejlesztés, hogy jelentős összegeket spórolhatnak meg a rezsi, az üzemeltetési költségeken. A megtakarított forintokat pedig majd arra költhetik, hogy minél jobb körülményeket biztosítsanak a gyerekeknek.

A főigazgató kitért arra is, beadtak egy pályázatot szintén a KEHOP keretében, amelynek egyelőre nincs eredménye. Ha az sikeres lesz, akkor 500 kW-nyi napelemet telepítenek a BSZC meglévő épületeire, a számítások szerint ezzel éves szinten csaknem 18 millió forintot spórolnának meg.

Közben az önkormányzat beruházásában zajlik a Trefort utca 2. szám alatti kollégium – ez szintén a Nemes Tihamérhez tartozik – felújítása is 265 millió forintból: szigetelnek, nyílászárókat cserélnek, korszerűsítik a központi fűtési rendszert, napelemeket telepítenek, valamint akadálymentesítenek. A városfejlesztési cégnél elmondták: a munkálatok döntő többsége véget ért, a jövő héten színezik az épületet, valamint egyéb apróságok vannak hátra.

Későbbre halasztották a külföldi tanulmányutakat

Mucsi Balázs, a BSZC főigazgatója elmondta, az elmúlt időszakban többször is felmerült mind a gyerekek, mind a szüleik részéről, mi lesz az Erasmus-projektekkel. Kiemelte, elsődleges szempont, hogy a diákok külföldön is biztonságban legyenek, így amikor elkezdődött a koronavírus-járvány, az intézmény saját forrásból minden tanulót hazautaztatott.

Hozzátette, az Erasmus-utakat későbbre halasztották, illetve egy kínai út is elmaradt, de a kínaiakkal való tanulmányi, módszertani együttműködést folytatnák. A korábban meghirdetett és a helyzet miatt elmaradt kéthetes nyelvi kurzusokat szintén a következő évben valósítanák meg. Hangsúlyozta: az országban a nemzetközi kapcsolatokat tekintve a békéscsabai az egyik legeredményesebb szakképzési centrum.

A GINOP keretében ugyancsak komoly támogatásokat nyert a BSZC, ezek a projektek is hamarosan befejeződnek. Az 500 millió forintos részeként például eszközöket vásároltak, továbbképzések zajlottak; a 150 millió forintos keretében idegen nyelvi tanfolyamok mentek.