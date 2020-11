Mit adhat ma az Xbox 360, a játékkonzolok klasszikusa?

A rendkívül népszerű otthoni videojáték-konzol, az Xbox 360 a kétezres évek elejétől több mint egy évtizedig uralta a piacot (2005-től 2016-ig gyártották). És bár a piac már a kilencedik generációnál tart, a hetedik generáció sztárjának népszerűsége továbbra sem csökken. Ennek okát elsősorban abban kell keresnünk, hogy az Xbox 360 úttörő volt számos területen a maga idejében, és ez napjaink videojáték-kedvelőinek is számos lehetőséget tartogat, ha valamilyen okból nem a legfejlettebb típusok mellett döntenek.

Az Xbox 360-at – rendkívül innovatív szolgáltatásai mellett – az teszi a konzolok klasszikusává, hogy neki köszönhetjük a videojátékozás mainstream időtöltéssé alakulását, részben az online multiplayer itthon még újdonságnak szolgáló élménye révén. Piacra kerülése utáni rengetegen váltak a hobbi hódolójává, és számuk természetesen tovább nőtt a piac fejlődésével.

A Xbox 360 vonzereje

Ez a videojáték konzol volt az első, amely olyan látvány- és érzésvilágot nyújtott játék közben, ami sokkal élvezhetőbb volt az elődöknél. Ez a kifejlesztett játékok színvonal-emelkedéséből is táplálkozott, de a legfőbb forrása az volt, hogy az Xbox 360 1920×1080 full HD támogatással készült el, többcsatornás Dolby-Surround kimenettel. Ennek köszönhető többek között a full HD televíziók piacának megélénkülése is, hiszen az Xbox 360-ra kifejlesztett játékok nagy része már olyan minőségben volt élvezhető, amelyhez dukált ez a színvonal.

A piacra lépése után számos korábban népszerű játékot felújítottak az új technológiához, és még ennél is több játék karrierje indult el ezen a konzolon. Hogy csak a legismertebbeket említsük, a Forza Horizon és a Gears of War sorozat erre kifejlesztve startolt el (és ért meg jó pár részt a Xbox 360 ideje alatt), a Motorsport, Fifa, a Call of Duty sorozat jónéhány része pedig elkészült rá, illetve visszafelé kompatibilis kiadásokban ma is készül.

Az Xbox 360-hoz készült az első Kinect, amely vezeték nélküli speciális mozgásérzékelő eszköz, a konzolokhoz használt kontrollerek új verziója. A Kinect lehetővé teszi, hogy a konzolon futó programokat és játékokat testmozgással, gesztusokkal és hanggal irányítsuk. A második generációs Kinect a szívverés és a mozgás gyorsaságának érzékelésére is alkalmas.

Nem feledkezhetünk meg az Xbox Live szolgáltatásról sem, amelyet ugyan nem a 360-hoz indítottak el, de ma is elérhető ennek révén, és az online többjátékos szolgáltatás élményét nyújtja világszerte, lakóhelytől függetlenül.

Az Xbox 360 verziói

Az Xbox 360 alapgépét számos verzióban és különféle csomagokban bocsátották piacra. Az alapgép nem csak a merevlemez méretében illetve a megjelenésében (fehér, fekete, vörös, Slim) vagy az alaplap típusában különbözik, hanem a csatlakozók és a csomagba foglalt kábelek és más kiegészítők számában is. Az alapcsomagokat gyakran megtaláljuk egyben a használt Xbox 360 konzolok piacán is és így gyakran juthatunk hozzá a tartozékként kiadott játékokhoz is, ha használt konzolra vagy játékokra vadászunk, érdemes szétnézni az online piactereken, például a Vaterán. Az Arcade rendszer alapgépet, Kinectet és egy AV kábelt tartalmaz, 5 db Arcade játékkal kiegészítve.

Az Elite rendszer jellemzője a fekete szín (alapgép és kábelek. Az Elite alapgépen HDMI, optikai és komponens audio csatlakozás is van, merevlemezén 15 GB előre feltöltött tartalommal. Tartozékként vezeték nélküli kontrollert, headsetet, HDMI kábelt, komponens/kompozit multi AV kábelt, és Ethernet kábelt kaphatunk hozzá. Az Elite Limited és a Super Elite rendszer értékes kiegészítője a vezeték nélküli joypad illetve a 2 db Kinect. Mindkettőhöz Microsoft Xbox 360 fülhallgató jár, míg az előbbi csomag komponens videó kábelt, HDMI kábelt és optikai adaptert tartalmaz kiegészítőként, az utóbbi Ethernet és HD/AV kábelt rejt.

Az Xbox 360 előnyei és hátrányai a mai videojáték-piacon

Az Xbox 360 a maga idejében úttörő volt és magas minősége, innovatív kialakítása mai napig is garanciát nyújt azoknak az élményeknek az átélésére, amelyet akkor adott. Ez a játékkonzol igazi retró élmény, méghozzá azokat az élményeket idézheti fel bennünk, amelyek a videojáték hőskorához kapcsolódnak. Az Xbox 360 nem csak játékszoftver, több mint 2000 -féle programot dolgoztak ki rá, és ezen programok száma még napjainkban is bővül. Kép- és videonézegetésre (Video Marketplace) és zenelejátszásra is alkalmas, de tanulási célzatú és egyéb témájú applikációkat is elérhetünk hozzá. Mivel még mindig ennyire közkedvelt, a Microsoft egyelőre „nem hagyta magára”: az Xbox Live, az online programletöltés még mindig elérhető ezekről a gépekről.

Azt azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy a játékkonzolok hetedik generációja felett is eljárt már az idő. Két generációval léptünk tovább azóta, és a legfrissebb Xbox játékkonzol, a One minden szempontból kiforrottabb, bizony mérföldes léptekkel jár előrébb mind a technikai, mind a játékélménnyel, mind a szolgáltatásokkal kapcsolatos színvonalban.

