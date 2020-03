Minijuhok élnek egy békéscsabai tanyán

A föld legkisebb birkái lege­lésznek egy Csaba környéki tanyán. Ez a juhfajta jó, ha egy óvodás gyermek derekáig felér, alapvetően kedves, barátságos jószágok, igénylik a társaságot. Jellemzően fekete gyapjuk van, ritka a fehér, a farmon mégis most született egy ilyen.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti sütemények

Egy csabai tanyán él a világ legkisebb juhaiból több mint egytucatnyi, melyek felnőttként sem magasabbak 40–50 centiméternél, súlyuk pedig 10–20 kilogramm közt változik. A bárányokat sokan mondják négylábú fűnyírónak, ez a törpenövésű ouessant fajtára hatványozottan igaz: körülbelül akkora, mint egy átlagos benzinmotoros fűnyíró. A farmon éppen a napokban született egy kisbárány, mely azért is különleges, mert az alapvetően fekete színű állat a békési tanyán fehér színben érkezett erre a világra, ami kifejezetten ritka. Ez mondjuk nem teljesen véletlen, a csapatban ugyanis van egy fehér kos.

Bartolák Mária, a tanya gazdája tudatosan választ „miniket”. Egyrészt tetszenek neki a kisebb állatok, másrészt praktikus okai is vannak: sosem tudni, melyik napja alakul úgy, hogy egyedül kell ellátnia az állatokat, ezt pedig jóval könnyebb, biztonságosabb megoldani a kis növésű fajtákkal. Az állatok gazdája elmondta, néhány éve kapott egy „normál” méretű juhot, ami nagyon jól érezte magát a tanyán, és neki is megtetszett a birkatartás, de a méretével nem volt kibékülve. A neten kezdett keresgélni, hogy létezik-e birkákból is törpenövésű. Így talált rá a ouessant fajtára, melyből vásárolt is egy családot, később pedig még többet. Az állatok jól érzik magukat a farmon, így kisbárányok is születtek.

Hozzátette, kedves, aranyos állatokról van szó, akik kíváncsiak, érdeklődnek, odajönnek a gazdájukhoz, ha van valami az ember kezében. Ellenálló juhról van szó, egy kis száraztakarmány, víz, széna vagy legelnivaló kell nekik, és évente egyszer le kell nyírni a gyapjukat. Emellett nem szeret egyedül lenni, így kellenek neki társak. A gazda elmondása szerint az állatok igazi birkaként közlekednek, az ember azt gondolná, hogy első útjuk a nagyobb füves területek felé vezet, de sokszor csak mennek szerteszét, akár a szántásba is, ahol persze azért megtalálják az élelemet.

A tanya egyébként gazdag állatokban, sőt, más fajták törpe változatai is élnek a farmon. Többek közt vannak kis növésű malacok és kecskék is. Előbbinek egyébként szintén mostanában születtek kismalacai. De nyulak, cicák, kutyusok, pulykák, libák, kacsák, gyöngyösök, és persze tyúkok is vannak. Sőt, pávák, fürjek, valamint galambok is élnek a gazdaságban. Bartolák Mária elmondta, most jutott el oda, hogy szeretne egy törpemarhát, ez a dexter fajta, mely a legkisebb méretű európai szarvasmarha. Elmondása szerint a kifejlett tehén körülbelül dupla olyan magas, mint a tanyán élő törpebirka, nagyjából egy felnőtt ember derekáig ér fel, és napi öt liter tejet ad. A tanyagazda hozzátette, már meg is van a kiszemelt állat, csak éppen valahogy el kellene juttatni a gazdaságba.