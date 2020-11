Mindig a fajok nyomában jár a csabai madarász

Vasas András állandó mozgásban van, amióta csak az eszét tudja, madarászkodik. Írt könyvet, és többször volt szerencséje egzotikus madártúrákon részt venni, bejárta a világot Afrikától egészen Ázsiáig. Lelkes természetvédő, megfigyelő, aki maga rajzolja meséjéhez az illusztrációkat.

– Honnan a madarak iránti szeretete?

– Emlékszem, édesanyám 2. osztályos koromban megjegyezte: „fiam, te már minden madarat ismersz.” Persze még most sem ismerem az összeset, de való igaz, hogy egyfajta belső késztetést érzek, mindig vonzott a madarászat. Tinédzserkorom végén, húszas éveim elején el is határoztam, ez lesz a fő csapásirány. Első ismereteimet könyvekből és nálam idősebb megfigyelőktől szereztem, aztán később Debrecenbe kerültem, ahol lediplomáztam.

– Mit csinál egy terepmadarász?

– A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Békés Megyei Helyi Csoportjának kötelékében megfigyeléseket végzek, például a gyakori fajok élőhelyének változásait követem nyomon. Jelenleg a járványhelyzet kevéssé engedi, de egyébként programokat szervezek: bemutatógyűrűzéseket, kirándulásokat, szakmai előadásokat tartok. Dolgozom a könyvem újabb kiadásán is, amelyet saját illusztrációim színesítenek. Országunk a szikes tavak világának legnyugatibb csücske, ennek az élőhelynek a madárvilágát és veszélyeztetettségét mutatom be egy gulipánfióka történetén keresztül a gyerekeknek.

– A madarak nyomában különleges helyekre is eljutott.

– Kíváncsiságom és első nagyobb utam a Duna-deltába vezetett. Hatalmas élmény volt látni, hogy az emberek milyen harmóniában élnek a természettel a hagyományos gazdálkodási formáknak köszönhetően. Valósággá vált, amit addig csak könyvekből ismertem: az itthon ritkaságszámba menő vörös ásóludat, gödényt, batlát tömegével láthattam.

– Később még messzebb merészkedett…

– A ’90-es évek végén Egyiptomba utaztam, ahol megfigyeltem a félsivatagi környezetben élő pusztai tyúkfajokat, a pápaszemes, füstös sirályokat, a nílusvölgyi nektármadarat, az afrikai zöld gyurgyalagot. Aztán eljutottam Namíbiába és Dél-Afrikába is, ahol teljesen más környezeti adottságok fogadtak: óriási érintetlen területek, hatalmas nemzeti parkok, nagyobb léptékű madár- és állatvilág. Láttam struccokat, vadon élő gyöngytyúkokat, paradicsomdarvakat. A megyénk egyik fő természeti értékének számító túzokból tíz különböző faj is él arrafelé. A természethez fűződő emberi kapcsolatra is ráláttam valamelyest, és a pozitív tapasztalatokat igyekeztem a hazai környezetbe átültetni.

– Mit tapasztalt Ázsiában?

– Volt szerencsém a kis indonéz szigetre, Balira látogatni, ahol az emberek hihetetlenül barátságosak. Különféle jégmadarakat, rigókat, tengerparti és keleti pólingot figyelhettem meg, testarányait tekintve utóbbi az egyik leghosszabb csőrű madár a világon. Megfogott India is, ahol több mint 700 madárfajt lestem meg, köztük a selyemgébicset, Antigoné-darut, a különböző szarvcsőrű madarakat. A népsűrűség ellenére az emberek még többnyire együtt élnek a természettel, helyi termelőktől vásárolnak, de sajnos az élőhelyek jelentős részét már felszámolták, sok faj sodródott a kihalás szélére.

– Vissza lehet fordítani a pusztítást?

– Nagyon radikális változtatásokra lenne szükség, az Egyenlítő környéki, eltűnt erdők helyére újra őshonos fákat kellene telepíteni. Az óceánokban, tengerekben jó lenne­ kijelölni olyan területeket, ahol egyáltalán nem lehet halászni. Húsba vágó az óceáni lazac példája: ha túlhalásszák, nem úszhat fel a folyókba ikrát rakni, ennek ­következtében a medvéknek és más egyéb fajoknak sincs mit ­ennie ősszel. A természetben is minden mindennel összefügg.