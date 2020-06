Mindent vitt a vihar húsz másodperc alatt a Gerendáson

Mint arról hírportálunkon is beszámoltunk, a hétfő délutáni orkánerejű szél és a rengeteg eső Gerendáson pusztított leginkább a megyében. Csak itt 31 esethez riasztották a tűzoltókat. Emellett a vihar Békéscsabától Orosházáig, Mezőhegyestől Tarhosig károkat okozott. Kedden romeltakarítást végezték, valamint minden megsérült házat igyekeztek lakhatóvá tenni, vagyis a vizet kiszivattyúzták, a tetőt – amennyire lehetett – rendbehozták.

Húsz kegyetlen másodperc, ami megrengette Gerendást. Többen így, vagy hasonlóan foglalták össze azt az ítéletidőt, ami soha nem látott károkat okozott. Bár mentőt is hívtak a faluba, de kiderült, nem volt rá szükség. Egy asszony éppen ezalatt a húsz másodperc alatt ért haza, és az autójára esett egy nagy faág. A kocsit tönkretette, de a nőnek szerencsére az ijedségen túl nem lett baja.

A katasztrófavédelem emberei amint befejezték az egyik helyen a kármentést, már mehettek a másikra. Egy fiatal házaspár ingatlanának az udvarán egy nagy fenyőfát csavart ki a vihar a földből, és ez esett az a szomszédban lakó, 80 éves asszony házának tetőjére. Biztosítása egyikőjüknek sincs, így az önkormányzat dolgozói végezték tőlük telhetően a kármentesítést, és a továbbiakban is segítenek.

A hársfasor Gerendás egyik ékessége, helyi érték, itt egy 80 centi átmérőjű fát tépett ki tövestől a forgószél, illetve több hársól nagy ágak estek lakóházak tetőzetére. Lengyel Zsolt polgármester traktort vezetve vett részt kedden is az utak megtisztításában, a gallyak összeszedésében, elhordásában. Elmondta, évente 250 ezer forintot fordítanak a hársfák rendben tartására, gallyazására, de egy ilyen viharnak ezek a ,,harcedzett” fák sem tudtak ellenállni. Megérti azokat a lakosokat, akik kárt szenvedtek emiatt, mindent megtesznek a helyreállításért. A település apraja-nagyja is segít a bajbajutottaknak. Gerendáson gázszivárgás, áramkimaradás is volt, a hibaelhárításokra szakemberek érkeztek.

Kétegyházán utcákat öntött el a víz, befolyt udvarokba, házakba. Dr. Rákócziné Tripon Emese polgármester kiemelte, a településen folyamatosan gondot jelent a nagy mennyiségben lehulló csapadék, mely a talaj szerkezete miatt csak nehezen szivárog el.

– Az önkormányzat már évekkel ezelőtt megkezdte a belterületi csatornahálózat korszerűsítését– hangsúlyozta a polgármester. – Első ütemben a záportározó tavakat és a főbb csapadékvíz-elvezető árkokat építettük ki, majd tavaly egy sikeres pályázat segítségével már a veszélyeztetettebb utcákban is elkezdődhetett a „mellékágak” fejlesztése. Ennek megvalósításával a csapadékvíz lefolyása is biztosított lett.

TOP-os támogatással tovább bővíthetik azon csatornaszakaszok hosszát, ahol biztosítani tudják a víz gyors elvezetését. Dr. Rákócziné Tripon Emese elmondta, pályázati segítséggel az eddig nem érintett utcaszakaszoknál is folytatni kell a korszerűsítést, ezért követik a kínálkozó lehetőségeket, és azonnal lépnek a lakosság érdekében.

Járhatóvá tették az utcákat A vihar miatt hétfő délutántól folyamatosan érkeztek a jelzések a megyei katasztrófavédelemhez. Negyven esetben faeltávolításra, három helyszínen vízszivattyúzásra vonultak. Harmincegy káreset Gerendáson történt, emellett Békéscsabán, Végegyházán, Orosházán, Tarhoson és Mezőhegyesen kellett beavatkozniuk. A bejelentésekhez nagy erőkkel vonultak a helyi hivatásos és önkormányzati tűzoltók, továbbá az önkéntes tűzoltóegyesületek egységei. A káresetek felszámolását magasból mentő járművekkel, láncfűrészekkel, kéziszerszámokkal, létrákkal és szivattyúkkal végezték el. Sonkolyos Szabolcs, Pusztaföldvár polgármester elmondta, a településen a heves szél fákat tört ketté, ágakat szaggatott le, ezek a járdákra hullottak. Magánházaknál is pusztított a vihar, valamint megtépázta az internetszolgáltatás vezetékhálózatát. Az önkormányzat részt vett a kárelhárításban. Hétfőn és kedden a dolgozók fákat távolítottak el, az utcákat járhatóvá tették. Kérésre a lakosok segítségére siettek, és részt vettek a kármentesítésben.

Előzmény:

Sok munkát ad a tűzoltóknak a viharos időjárás Gerendáson

Gyökerestül csavart ki egy fát Csabán a vihar