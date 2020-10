Mindent megtesznek, hogy megóvják a pósteleki kastélyt

Hogy az épületbe való bejutást megakadályozzák, illetve az állagát megóvhassák, rácsokat szereltek fel a pósteleki kastélyrom nyílásaira, valamint kerítést építettek. A város közben azon gondolkodik, hogy európai uniós támogatásból hogyan lehetne felújítani a rezidenciát és a körülötte lévő parkot.

Belépni tilos! Omlás- és balesetveszély! Az épületet csak saját felelősségre lehet megközelíteni! – erre figyelmeztetnek a pósteleki kastélyromra kifüggesztett táblák.

Pár hete végeztek a munkálatokkal

A békéscsabai Bólem Kft. ügyvezetője, Mochnács Pál elmondta, a város nemrég bizonyos munkálatokkal bízta meg a céget. A 2,2 millió forintos forrásból rácsokat szereltek fel a kastélyrom mintegy harminc nyílására, a törmeléket letakarították a lépcsőkről, valamint kerítést építettek bizonyos helyekre. A növényzettől is próbálták megszabadítani a kúriát, de azok ismét kezdenek elburjánzani. A feladattal nagyjából egy hónap alatt, pár héttel ezelőtt végeztek. Az állagmegóvás érdekében az évek alatt rárakódott, több centiméter vastag földet is érdemes lenne letakarítani a kastélyromról.

A szakember hozzátette, nemrégiben Pósteleken a sétányokat is szebbé varázsolták, a tájidegen akácoktól megszabadították a területet, illetve a tó vízutánpótlására is hangsúlyt fektettek. Emellett az épület körüli bokrokat is visszavágták, hogy jobban látszódhasson az egyébként csodás kúria. Minderre a várossal kötött üzemeltetési szerződés ad lehetőséget. Hogy a munkálatok könnyebben és gyorsabban mehessenek, gépeket, eszközöket vásároltak. Sajnálatosnak nevezte, hogy időről időre vandálok jelennek meg a területen, csak az elmúlt egy hónapból három esetet elevenített fel.

A rezidencia és a kastélypark felújításában gondolkodnak

Opauszki Zoltán, a város turisztikáért felelős tanácsnoka elmondta, hamarosan elindul a 2021 és 2027 közötti európai uniós fejlesztési ciklus. Az önkormányzat pedig keresi annak lehetőségét, hogyan tudna elsősorban európai uniós támogatásokat megcélozva pályázni a pósteleki kastély és a kastélypark felújítására, az eredeti állapotok helyreállítására, úgy, hogy közben a terület helyieket és turistákat szolgáló közpark jellege is megmaradhasson.

Hangsúlyozta, a pósteleki kastély és kastélypark fontos a város számára, illetve most is turisztikai célpont, hiszen például érinti a Wenckheim turista- és kerékpárút kiépítését célzó beruházás, amellyel összekötik a térségben lévő Wenckheim-kastélyokat. A rongálással kapcsolatban hozzátette: a helyiek többsége értékként tekint Póstelekre, a vandálok kisebbséget képviselnek, ám mégis elszomorítóak a szándékos károkozások.

Biciklis pihenőhely és dirt pálya is épül Pósteleken

A Wenckheim turista- és kerékpárút a Modern Városok Programban épül meg. A beruházás zajlik, és hamarosan egy újabb, mintegy 130 millió forintos eleme is elrajtol, mivel a városi közgyűlés nemrég tartott ülésén döntött a kivitelező kilétéről. A legkedvezőbb ajánlatot a békéscsabai Forgút Bt. tette.

A mostani fejlesztés keretében bicikliseknek dirt, azaz buckás pálya épül Pósteleken, valamint fedett pihenőhelyet alakítanak ki a bringásoknak Pósteleken, Szabadkígyóson és Gerlán. A gerlai Wenckheim Károly teret rendezik is, tanösvényt létesítenek és sporteszközöket helyeznek ki. Ugyancsak lesznek pihenőhelyek a kerékpárosoknak a jaminai bányatavak déli részénél – ahol madárles ugyancsak épül –; az Élővíz-csatorna mellett; valamint a Munkácsy Emlékháznál, ahol kerékpárkölcsönző is helyet kap.